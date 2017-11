Politico: Timmermans i-a sugerat lui Toader să aştepte opinia Comisiei de la Veneţia pe legile Justiţiei

Potrivit Politico.eu, Frans Timmermans a sugerat, în timpul întâlnirii de marţi cu Tudorel Toader, ca experţii internaţionali să consulte proiectele de modificare a legilor Justiţiei din România, care au determinat protestele anticorupţie din ultima vreme.

În întâlnirea cu ministrul roman al Justitiei, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene „a reamintit valoarea transmiterii proiectului de lege Comisiei de la Veneţia, care să îşi exprime punctul de vedere“, mai scrie Politico.eu.

Tudore Toader a venit cu precizări în această dimineaţă. „Au fost discutate trei teme de interes major. Prima, evoluţiile înregistrate în îndeplinirea celor 12 recomandări din MCV, aceasta şi în aşteptarea faptului că urmează a fi redactat şi publicat raportul intermediar privind stadiul îndeplinirii fiecăreia din cele 12 recomandări", a declarat Tudorel Toader, miercuri, la Bucureşti. "Personal, exprim convingerea că va fi un raport de parcurs intermediar, echilibrat, obiectiv, care să constate respectivele evoluţii, repet, în îndeplinirea fiecăreia dintre cele 12 recomandări", a adăugat acesta.

A doua temă discutată: "unele dintre soluţiile legislative propuse prin proiectul de modificare a legilor justiţiei". Discuţia cu Frans Timmermans a durat o oră şi 15 minute, susţine Toader, aşa că nu ar fi existat timpul necesar să fie discutate toate propunerie. Au fost abordate, în schimb, după cum arată ministrul, "cele mai sensibile propuneri".

A treia temă a fost cea a modului în care vor fi numiţi procurorii şefi. Potrivit lui Tudorel Toader, „discuţia cu Timmermans referitoare la avizul Comisiei de la Veneţia are în vedere recomandarea privind numirea procurorilor de rang înalt“.

Nu în ultimul rând, la Bruxelles Toader a avut discuţii şi pe marginea redefinirii abuzului în serviciu. „O altă temă pe care am discutat-o în amănunt, am prezentat-o şi de la care urmează să primim punctul de vedere al Comisiei se referă la conţinutul posibil pe care urmează să-l aibă infracţiunea de abuz în serviciu, iar pe cale de consecinţă şi de neglijenţă în serviciu, adică acel prag despre care am spus că trebuie să fie rezonabil, dar prag care trebuie să respecte exigenţele CCR şi în acelaşi timp ne raportăm la Directiva europeană", a afirmat ministrul Toader.