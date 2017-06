Nicuşor Dan: Susţin libertăţile civile, dar nu vreau ca USR să se definească prin tema libertăţilor civile, confundată cu respingerea valorilor tradiţionale

"Am susţinut şi susţin libertăţile civile. Ce am spus (într-o scrisoare privată către cei 20 de membri ai Biroului Naţional; aş fi avut o mai mare acurateţe dacă aş fi stiut că se va scurge în presă) este că nu vreau ca tema libertăţilor civile, confundată adesea cu respingerea valorilor tradiţionale, să fie tema cu care se defineşte USR", susţine preşedintele demisionar al USR în mesajul postat vineri pe Facebook.

Nicuşor Dan a afirmat, joi, că pleacă din USR întrucât nu a putut respecta promisiunea făcută celor pe care i-a convins să intre în partid, potrivit căreia Uniunea nu va lua decizii care să contravină sentimentelor intime, identitare ale membrilor săi.

Nicuşor Dan a spus, într-o conferinţă de presă, că există trei motive care au stat la baza demisiei sale. În primul rând, disputa legată de cine apără tradiţiile şi cine nu riscă să lase în plan secund problema cine fură şi cine nu fură în România astfel că există posibilitatea ca peste 20 de ani să se fure din nou în România sub pretextul apărării tradiţiilor.

Al doilea motiv este faptul decizia Biroului Naţional privind referendumul afectează sentimentele religioase a unei părţi a membrilor USR. ”Simt o datorie pentru oamenii care ne-au votat. Tema familiei este una foarte importantă pentru ei. Este o temă intimă care ţine de identitate, de sentimentul religios, care este importantă pentru ei ca persoane, chiar dacă nu este importantă pentru societate. USR a fost votat şi de oameni care sprijină referendumul şi de oameni care nu-l sprijină. Este convingerea mea fermă cu USR trebuie să se adreseze şi unora şi altora”, a argumentat Nicuşor Dan.

El a spus că ar fi putut trece peste cele două motive de demisie, însă al treilea nu poate fi trecut cu vederea. ”În zecile de întâlniri avute cu oameni pe care am încercat să-i conving să ni se alăture, le-am promis - şi a fost o promisiune a mea personală - că în partid este loc pentru toată lumea, şi pentru progresişti, şi pentru conservatori, şi că nu va exista o decizie a partidului în contradicţie cu sentimentele lor intime, importante, identitarea. Culmea este că această reţetă a funcţionat. Am avut colegi progresişti care au lucrat foarte bine cu colegi conservatori. Decizia Biroului Naţional vine să spună că unii dintre colegi sunt colegi de mâna a doua, adică convingerile lor intime într-o chestiune importantă pentru ei vine în contradicţie cu direcţia în care partidul vrea să meargă. Pentru asta eu îmi asum că am făcut o promisiune pe care nu am putut să o ţin. Este o chestiune de onoare şi asta antrenează demisia mea din USR”, a conchis Nicuşor Dan.

Membrii Biroului Naţional al USR au decis, joi seară, să convoace Consiliul Politic al partidului pentru data de 17 iunie în vederea analizării situaţiei create de demisia preşedintelui Nicuşor Dan din partid.