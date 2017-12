Nicolicea a trecut la ameninţări. Întrebat în ce an a absolvit facultatea de Drept, deputatul PSD a răspuns: „Mă, băiatule, vrei să avem altfel de discuţii?“

„Nu discut şi nu vorbesc cu voi (Adevărul –n.r). Mă grăbesc“, a răspuns Eugen Nicolicea, întrebat despre datele inexacte din CV-ul său, după şedinţa „Comisiei Iordache“ unde se discută legile Justiţiei.

După ce reporterul „Adevărul“ a insistat, deputatul PSD a reacţionat nervos: „Mă, băiatule, tu chiar nu înţelegi? Vrei să avem altfel de discuţii?“. Apoi a plecat însoţit de Steluţa Cătăniciu, colega sa de Comisie.

„Adevărul“ a scris azi că Eugen Nicolicea, unul dintre parlamentarii care au propus mai multe modificări la legile Justiţiei în „Comisia Iordache“, are un CV cu multe necunoscute. Deputatul PSD este de profesie inginer. A absolvit Facultatea de Electronică – secţia Calculatoare Electronice, însă fără să spună la ce Universitate şi în ce an. Un fost coleg de-al său spune că ar fi absolvit în 1981, la Timişoara. În 1982, se angajează ca inginer la Şantierul Naval Drobeta Turnu Severin. Un an mai târziu se mută la IRUC Bucureşti. Nicolicea a mai trecut în CV şi o Facultate de Drept, la fel, fără să spună Universitatea sau anul absolvirii.