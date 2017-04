Liviu Dragnea, despre vacanţa sa: Am fost la pescuit. N-am fost sub acoperire, nu am fost cu o identitate falsă

Principalele declaraţii ale lui Liviu Dragnea:

Unde aţi fost în concediu?

Am fost la pescuit. Am acest hobby, am acest microb, cum se spune. Am vrut să pescuiesc peşte oceanic. E diferit. Nu vreau să spun unde ca să nu se trezească acei oameni cu reporteri să investigheze nu ştiu ce.

Acestea au fost zilele în care puteam să plec din ţară. E pentru prima oară, în al 54-lea Paşte. Acolo, am fiert ouă, am vopsit. Am luat vopsea de ouă din România.

Cu cine aţi ciocnit?

Cu prietenii cu care am fost acolo.

Capturi serioase? Recordul să ni-l spuneţi?

A fost un record. Nu al meu, pentru cei care obişnuiesc să pescuiască în acea zonă. A fost un peşte spadă greu de adus, foarte greu. În timpul drilului m-a mai ajutat cineva pentru că e greu să-l aduci. Sunt ustensile speciale, diferite de cele pentru ştiucă. Am prins opt peşti mari. Unul de peste 100 de kilograme. Dintre ei, doar şase peşti mari au fost ridicaţi.

N-am fost sub acoperire, nu am fost machiat. Nu am fost cu o identitate falsă. Am fost cu avion de linie, m-am întors cu avion de linie. Nu prea mai îmi place situaţia asta în care sunt instituţii de presă care au început să mă urmărească peste tot.

Cum au fost primele o sută de zile?

Să trecem la date economice acum. Au trecut deja o sută de zile de la începutul guvernării. Încasările mai mari la TVA au fost în februarie şi martie. Salariile au fost mai mari în ianuarie, februarie şi martie. La fonduri europene, adică euro intraţi în România. În trimestrul I în 2017 au intrat de 899% mai multe fonduri decât în trimestrul I al anului 2016. Avem în schimb un minus la cheltuieli, avem cheltuieli mai mici cu 4,5%. Reducerea cheltuielilor cu bunurilor şi servicilor va continua.

Comerţul cu amănuntul a crescut cu 5,4%, iar vânzarea de autovehicule a crescut cu 15,3%. A crescut exportul de bunuri cu 9,2%. Cifra de afaceri din serviciile prestate populaţiei e mai mare cu 5,6%. Investiţiile străine au crescut în primele două luni cu 45%.

Vreau să lămuresc şi treaba cu acel „to do liste” de la oamenii de afaceri americani. Atunci, am stabilit cu el care sunt paşii de făcut atât de guvernul american, cât şi de cel român pentru a le fi bine tuturor companiilor.

Sunt 62.000 de locuri noi de muncă la care s emai adaugă 30 şi ceva de mii de contracte cu perioadă determinată. Rata şomajului e de 4,71% în primele două luni.

Ce aţi mai promis?

Creşterea salariului minim pe economie, realizat. Creşterea salariilor cu 20% din administraţie, realizat. Salariile din Sănătate şi Educaţie cu 15%, realizat. Eliminare CASS pentru venituri suplimentare. De asemenea, am redus TVA-ul de la 20 la 19%. Noi am vrut să mergem anul viitor la 18% ca să fie mai bine, dar nu am mai amânat.

Pentru proiecte: s-au lansat deja 15 apeluri pentru proiecte. De asemenea, se află în dezbatere publică Codul Administrativ. Am promis 2% pentru Apărare.Aduceţi-vă aminte că eram în SUA şi una din primele mele declaraţii la Băneasă au fost despre acest lucru. Guvernul voia să pună 1,5% cash şi 0,5 credit bugetar. Eu m-am opus şi am ieşit cu 2% din PIB pentru apărare direct. Nu mi-a plăcut declaraţia Şefului de Stat Major referitor la achiziţionarea de rachete Patriot.

De ce s-a amânat depunerea Legii salarizării unitare?

Nu s-a amânat deloc. Din punct de vedere tehnic şi ingineresc să-mi spuneţi de ce a fost amânată de trei ori. A doua zi de Paşte nu era nici femeia de serviciu la Parlament. Nu e amânată. O depunem luni. Eu am decis să nu o depunem după întâlnirea de la Sinaia. Trebuie să şi-o asume partidul de guvernământ şi coaliţia de guvernare. Azi, vă pot spune, toţi cei interesaţi au înţeles legea. Cred că până acum avem vreo 20-30 de amendamente de bun simţ.

Am văzut că sunt şi salarii scăzute?

Legea pune ordine în sistem. Îi ia pe toţi astfel încât în 2022, orice bugetar va fi salarizat prin înmulţirea coeficientului din lege cu salariul minim. Să nu ne încurcăm. Eu vă spun simplu: eu invit la Parlament să vină discutăm.