Kelemen Hunor, despre modificarea Legii administraţiei publice locale: Noi, ca iniţiatori, am putea ajunge la un prag de 15% pentru folosirea limbii materne

„Nu a existat nicio discuţie pe această temă, nu cred că mâine se va da un raport în Comisia de administraţie, probabil se va amâna discuţia. Noi, din punctul de vedere al iniţiatorilor, am putea ajunge la un prag de 15% şi vreau să spun că dacă noi am ajunge la un astfel de compromis, de 15%, faţă de aproape 400 de localităţi, unităţi administrativ-teritoriale (...) care sunt în acest moment sub vigoarea legii de 20%, cu 15% ar intra în plus încă 73, 74 de localităţi“, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Mai mult, liderul UDMR a preizat faptul că nu ar fi vorba de 2.000 de localităţi unde ar trebui folosită şi o altă limbă faţă de cea română în relaţia administraţiei locale sau centrale cu cetăţenii.

„Deci, nici vorbă de 2.000. Nu cred că cineva va pierde. Nimeni nu a propus în acest proiect de lege o limbă oficială, ci folosirea limbii materne în relaţia cu administraţia publică în judeţele în care condiţiile sunt îndeplinite", a mai spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a conchis faptul că pragul de 15% ar fi pentru toată lumea „un compromis corect şi util".