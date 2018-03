Ivan, despre atacurile Vioricăi Dăncilă la adresa Anei Gomes: O grosolănie. Gomes este cunoscută la nivel internaţional ca o  luptătoare împotriva corupţiei

Europarlamentaul Cătălin Ivan, a declarat luni, la Adevărul Live, că premierul Viorica Dăncilă probabil nu ştie despre Ana Gomes, nefiind implicată în activităţile din Parlamentul European. Acesta a vorbit despre lupta anticorupţie a eurodeputatei de origine portugheză şi a afirmat că este o persoană extrem de cunoscută şi de respectată „de oamenii care muncesc”.

„Ana Gomes este cunoscută la nivel internaţional ca o luptătoare împotriva corupţiei. Este printre puţinii experţi pe care îi are Parlamentul European în lupta împotriva corupţiei, evaziunea fiscală, paradisurile fiscale şi altele din aceeaşi categorie. Deci să spui despre Ana Gomes că nu ştie despre ce vorbeşte, că e ghidonată dintr-o parte sau din alta, e o grosolănie. Viorica Dăncilă probabil că nu ştie pentru că nu a fost nicio secundă foarte implicată în activitatea din Parlamentul European. Dar toţi ceilalţi ştim, care am muncit şi care muncim în Parlament, că este o personalitate şi un parlamentar respectat de toată lumea”,a spus Cătălin Ivan.

Eurodeputata socialistă Ana Gomes, membră a familiei europene din care face parte şi PSD, a declarat la sfârşitul lunii februarie că dacă cineva dezinformează Bruxellesul în privinţa justiţiei din România, acela este chiar Guvernul PSD-ALDE şi că „oficialii europeni nu sunt proşti” şi că „obţin informaţii din mai multe surse din România”. Aceasta s-a prezentat dezamăgită de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi i-a catalogat acţiunile ca fiind regretabile.

În replică, Viorica Dăncilă a spus despre Ana Gomes că „însăşi Portugalia a vrut să îi retragă imunitatea pentru defăimarea propriei ţări” şi consideră că şi-a depăşit atribuţiile de europarlamentar.

„După părerea mea e o declaraţie total neinspirată. Doamna Ana Gomes, însuşi Portugalia a vrut să îi retragă imunitatea pentru defăimarea propriei ţări. Cred că putem să o asemănăm cu doamna Monica Macovei. E membră a fundaţiei Friends of Europe, patronată de domnul Soros, deci nu e în necunoştinţă de cauză a ceea ce vrea să inducă în România. Consider că şi-a depăşit atribuţiile de europarlamentar. Am discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre legile justiţiei şi i-am rugat să luăm legătura când e nevoie. Au fost întru totul de acord. Această privire la general nu e corectă. Inclusiv doamna Ana Gomes nu spune ce e incorect şi ce nu se poate aplica. Sunt intenţiile unui om care vrea să iasă în evidenţă.”, a declarat premierul.