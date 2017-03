Ionescu-Quintus, către liberali: PNL nu moare! Eu am să mor, dumneavoastră o să muriţi, dar partidul nu poate lipsi ţării

„Am trăit în Partidul Naţional Liberal momente mult mai grele. Ce face acum Tăriceanu a făcut Radu Câmpeanu, pe care l-am cinstit până la urmă, lovind puternic partidul nostru cu dezbinare (...) Am avut destule momente puţin favorabile mie, dar am izbutit şi aceasta este mândria mea şi nu sunt modest să nu o recunosc că am izbutit să refac PNL gândindu-mă aşa cum pe vremuri au făcut marii noştri înaintaşi Brătienii”, a afirmat Mircea Ionescu-Quintus.

”Partidul acesta nu moare! Eu am să mor, dumneavostră o să muriţi, partidul acesta nu poate să lipsească ţării româneşti”, a exclamat Quintus în aplauzele celor prezenţi la eveniment.

”Să fim conştienţi că trebuie să ţinem partidul pentru ţară, nu pentru noi (...) Acum trecem printr-o perioadă mai puţin convenabilă, nu putem să ne servim ţara aşa cum trebuie. Avem 99, nu ştiu de ce nu mai putem să prindem unul ca să avem 100 de parlamentari ca să fie câţi ani am eu şi dacă dumneavoastră care sunteţi parlamentari nu încercaţi să faceţi treaba asta, eu fac un apel public, dar îmi e că o să fie mai mult de unu. Tăria noastră sunt în primul rând parlamentarii şi mă bazez foarte mult pe ei şi mulţii noştri primari”, a spus preşedintele de onoare al partidului.

”Ştim să depăşim acest moment dificil, suntem siguri că împreună nu putem să pierdem şi de aceea vă mulţumesc pentru această zi importantă pentru viaţa mea, că suntem împreună”, şi-a încheiat discursul Mircea Ionescu-Quintus.