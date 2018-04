Dăncilă, despre Centenar: Se încearcă să se recupereze timpul pierdut

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat marţi, în şedinţa de guvern, că, în ceea ce priveşte Centenarul, „lucrurile merg într-un ritm alert”, încercându-se recuperarea timpului pierdut. Totodată, aceasta a menţionat că 99 de proiecte sunt acum eligibile şi urmează a fi finanţate.

„Ieri a avut loc o nouă şedinţă a Comitetului pentru Centenar şi vreau să subliniez faptul că lucrurile merg într-un ritm alert şi că se încearcă să se recupereze timpul pierdut. Dacă în şedinţa anterioară am discutat despre proiecte la nivel naţional şi la nivel internaţional, în şedinţa de ieri am discutat despre proiectele la nivel regional şi local. Au fost evaluate peste 300 de proiecte, dintre care 99 sunt eligibile, şi, de asemenea, am discutat despre situaţia monumentelor de la Alba-Iulia şi de la Arad. În următoarea şedinţă vom aduce în discuţie o altă serie de proiecte", a explicat Dăncilă.