Codrin Ştefănescu: Zgonea mirosea a securism. A avut o susţinere fabuloasă din partea „statului paralel”

Codrin Ştefănescu a vorbit, marţi, la Adevărul Live, despre relaţia cu Liviu Dragnea şi a amintit momentele în care l-a susţinut pe liderul PSD, salvându-i astfel funcţia de preşedinte de partid. Acesta a povestit cum Valeriu Zgonea, preşedinte executiv la momentul condamnării lui Dragnea în dosarul Referendumului, se pregătea să preia şefia partidului, declarând în faţa presei că Liviu Dragnea trebuie să îşi dea demisia.

„Am fost acolo şi lângă Dragnea în momente oribile, ţin minte şi acum momentul Referendumului (n.red- momentul condamnării lui Liviu Dragnea în dosarul Referendumului). Oameni care astăzi sunt iubitori mari de Dragnea şi îl aplaudă şi sunt de acord cu şeful suprem, erau atunci pe hol cu Zgonea, când Zgonea se hotăra să iasă pe scări în faţă, acolo la Kisellef, să anunţe că se pregăteşte să preia partidul. Era preşedinte executiv, da? Ori, cei aflaţi pe lista neagră dată de voi azi în presă, eram singurii în birou care îl sunam pe Dragnea să vină la partid. Eu, Bădălău, Olguţa, Paul Stănescu, Andrei Dolineanschi. Am fost câţiva. Şi acolo la discuţia aia am zis: domne, suntem cu el sau nu? Şi am ieşit eu în faţa presei şi am explicat. Am luat-o înaintea lui Zgonea. Mi-am dat seama că e momentul în care trebuie să ies înaintea lui, că dacă Zgonea ieşea primul şi spunea „Dragnea trebuie să demisioneze”, cam aia rămânea. Aşa că am ieşit eu.”

Întrebat dacă a simţit că Valeriu Zgonea era în tabere diferite în partid, Codrin Ştefănescu a răspuns că „Zgonea mirosea a securism” şi că a avut „o susţinere fabuloasă din partea statului paralel”.

„De exemplu candidatul Zgonea, a avut o susţinere fabuloasă din partea a ceea ce noi numim acum <<statul paralel>> în 2015. Nu au fost războaie uşoare. Clar. Zgonea mirosea a securism. Trădătorii miros, orice s-ar spune. N-ai dovezi, dar miros. Îi simţi”, a precizat Ştefănescu.