Încercarea lui Iordache de a pune pumnul în gură Opoziţiei, respinsă de comisie. UDMR a votat împotrivă

Deputatul PSD Florin Iordache a depus miercurea trecută la Parlament, împreună cu Tudor Ciuhodaru (PSD) şi Marian Cucşa (ALDE), un proiect de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, astfel încât, în plen, după epuizarea timpului alocat dezbaterilor, amendamentele admise se supun votului la pachet, iar cele respinse doar în unele cazuri.

Astfel, cei trei vor ca Regulamentul să stabilească această procedură: ”În situaţia în care timpul de dezbatere aprobat s-a epuizat, dezbaterea se încheie şi preşedintele Camerei supune unui singur vot toate amendamentele admise la un articol cuprinse în raportul comisiei. Amendamentele respinse se supun votului numai în cazul în care, prin vot, Camera a respins amendamentele admise de comisie”.

Deputatul PSD Florin Iordache şi-a justificat joi propunerea de modificare a regulamentului Camerei Deputaţilor astfel încât amendamentele să fie votate în bloc, nu individual, prin faptul că dacă o propunere a fost respinsă în comisie, înseamnă că nu există o majoritate pentru adoptarea sa, deci nu mai are rost să fie supusă la vot.

”Aţi văzut ieri că a existat la plen o dublă votare a amendamentelor. Prin propunerea pe care am făcut-o, atunci când amendamentele admise sunt acceptate, amendamentele respinse clar nu mai au numărul de voturi, deci nu mai are rost să mai votăm (...) Aceasta pleacă de la o raţiune foarte simplă: ce ne facem în cazul bugetului care are mii de amendamente şi zeci de mii de alineate? Ar trebui să dăm voturi o dată pe amendamente admise şi apoi vot pe amendamentele respinse (...) Nici au nici în viitor şi nici în vecii vecilor acele amendamente care sunt respinse nu vor putea fi cunoscute mai mult”, a susţinut Florin Iordache.

Întrebat dacă propunerea sa vine după experienţa de miercuri, când şedinţa Camerei Deputaţilor a durat peste 13 ore, Iordache a răspuns: ”Fără îndoială, da”.

Chestionat în continuare dacă va iniţia şi modificarea regulamentului şedinţelor comune, deoarece proiectul de buget se discută în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, Iordache a spus că nu este nevoie.

”Nu cred că este necesar, pentru că regulamentul şedinţelor comune se completează cu regulamentul uneia din Camere. Deci, dacă avem o prevedere în regulamentul unei din Camere, fără îndoială se aplică şi la plenul reunit”, a susţinut deputatul PSD.