Tudorache despre dispariţia lui Sebastian Ghiţă: Poliţia nu avea o bază juridică pentru a interveni mai intruziv în viaţa domnului Ghiţă

„Într-un interval relativ scurt, conform planificării la mijlocul lui ianuarie, noi intenţionam ca să avem structura operativă, deci toate compartimentele noii structuri să fie populate cu suficient personal încât să-şi poată relua activitatea”, a precizat Dragoş Tudorache.

Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI) este în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi va funcţiona ca structură specializată cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, din aria de competenţă a acestui minister, înlocuind Departamentul pentru Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI). Prevederea se regăseşte într-o Ordonanţă de Urgenţă adoptată pe 2 noiembrie de Guvern.

Noua structură va fi sub control parlamentar. „Acest control parlamentar se va înscrie pe două paliere. E un control parlamentar pasiv prin faptul că ministrul de resort este chemat în Parlament să dea raportul asupra activităţilor noii structuri atunci când i se cere, dar introduce şi un element proactiv, crează posibilitatea ca Parlamentul să creeze mecanisme de auditare a acestei structuri, aşa cum o face şi pentru celelealte servicii de informaţii, SRI, SIE sau SPP”, a explicat ministrul de Interne, Dragoş Tudorache.

Personalul DGPI va fi format din cadre militare şi personal contractual.

„Întâlnirea a durat aproape o oră. Am avut o discuţie pe toate dosarele importante care sunt în lucru, pe toate chestiunile sensibile, inclusiv pe pregătirea pentru următoarele zile care vor fi mai dificile din punct de vedere al condiţiilor meteo. Din câte înţeleg, se va face şi un comandament de iarnă după-amiază pentru a se asigura la nivelul ministerului că răspunsul va fi cel adecvat”, a precizat Dragoş Tudorache, la plecarea din clădirea Ministerului de Interne.

În 22 decembrie, Dragoş Tudorache i-a solicitat şefului Poliţiei Române să facă o anchetă internă cu privire la modul în care au acţionat poliţiştii în cazul lui Sebastian Ghiţă, după ce pe numele acestuia a fost emis un mandate de aducere la DNA Ploieşti, în 21 decembrie, dată de la care fostul deputat nu a mai fost găsit, existând suspiciuni că a plecat din ţară, deşi era sub control judiciar şi avea mai multe interdicţii.

Întrebat dacă are vreun regret legat de activitatea sa în guvernul Cioloş, Tudorache a răspuns: ”Regrete? Nu. În general nu am în viaţă. Eu sunt mulţumit de această perioadă, că am reuşit să demonstrăm că se poate în această ţară să se organizeze alegeri care să nu fie contestate şi este un lucru foarte important. Au fost şi momente mai dificile, dar eu cred că ministerul a reuşit să treacă prin ele cu bine.”





Fostul ministru va părăsi joi ţara urmând să-şi preia funcţia pe care a deţinut-o anterior la Comisia Europeană. ”Mă întorc înapoi la familie, la postul meu de la Comisia Europeană. Deja azi plec la Bruxelles”, a mai spus Tudorache.