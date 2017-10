PROIECT Centrul de Investigaţii pentru Siguranţa Aviaţiei Civile va avea un dispecerat de urgenţă permanent

Conform Notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 2 la HG nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, prin HG nr. 228/2013, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile — CIAS a fost desemnat ca agenţie specializată de intervenţie, care are obligaţia să acţioneze în cazul apelurilor de urgenţă, în situaţia unui accident sau incident aviatic civil. În consecinţă, în cadrul CIAS trebuie înfiinţat un dispecerat de urgenţă permanent cu atribuţii de preluare şi tratarea apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă — 112, scrie Agerpres.



„În prezent, instituţia asigură această activitate cu personalul existent, dar nu are înfiinţat dispeceratul de urgenţă ca structură separată, deoarece nu are posturile necesare şi nu poate distribui posturi din alte structuri. Pentru înfiinţarea dispeceratului ca structură separată şi funcţionarea în program permanent este necesară modificarea numărului maxim de posturi prin suplimentarea numărului de posturi cu 5. Acest fapt se poate realiza prin modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. Prin angajarea unui număr de cinci persoane la acest dispecerat se va asigura programul de permanenţă prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 228/2013", se spune în Nota de fundamentare.



Toate instituţiile publice care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor au stabilit numărul maxim de posturi în Anexa nr. 2 la HG nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare.



„Menţionăm că în anul 2013, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2013, au fost reduse posturile vacante indiferent de specialitatea acestora, în prezent instituţiile respective se confruntă cu o lipsă a personalului de specialitate în condiţiile în care activitatea acestora s-a dezvoltat şi/sau s-a diversificat. Numărul insuficient de personal conduce la efectuarea muncii peste programul normal de muncă, de către personalul existent, fără ca aceasta să poată fi compensat cu timp liber corespunzător", se precizează în documentul citat.



Cheltuielile pentru posturile suplimentare vor fi suportate din veniturile proprii ale instituţiei.



Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS) este organism tehnic permanent specializat al Ministrului Transporturilor desemnat să organizeze, să conducă, să coordoneze, să controleze şi să execute investigaţia tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă în scopul determinării faptelor, cauzelor şi împrejurărilor care au dus la producerea acestora şi să emită recomandări pentru asigurarea zborului. Instituţia a fost înfiinţată în anul 2009, este finanţată din venituri proprii şi funcţionează cu un număr de 44 posturi.