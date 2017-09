Surse: Parchetul General trimite la DNA plângerea depusă de inspectoarea Mihaela Focică. CSM a decis sesizarea IJ în urma înregistrărilor

UPDATE 19.00 Potrivit surselor citate, motivul pentru care Parchetul General şi-a declinat competenţa în acest caz este că faptele reclamate sunt de competenţa DNA, arată Agerpres.

Procurorul general August Lazăr a declarat, joi, la CSM, că Parchetul General a deschis un dosar penal, după ce Mihaela Focică, inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare, a depus o plângere penală pentru şantaj. CSM a decis joi sesizarea din oficiu a Inspecţiei Judiciare, pentru a face verificări în urma înregistrărilor apărute în presă în care procurorul inspector Mihaela Focica reclamă presiuni din partea şefei DNA Laura Codruţa Kovesi. Fost membru CSM, judecătorul Horaţius Dumbravă de la Curtea de Apel Târgu Mureş este de părere că CSM ar trebui să discute în regim de urgenţă scandalul interceptărilor din cadrul Inspecţiei Judiciare.

UPDATE 14.25 Plenul CSM a decis astăzi să sesizeze Inspecţia Judiciară în vederea efectuării de verificări care să stabilească:

1. Dacă a fost încălcată independenta funcţională şi operaţională a IJ/inspectorilor judiciari, în realizarea atribuţiilor de serviciu în raport de informaţiile apărute în presa în legătură cu verificările realizate la DNA;

2.1. Dacă au existat situaţii de încălcare a independentei IJ prin presiuni interne şi externe;

2.2. Dacă au existat situaţii de încălcare a independentei inspectorilor judiciari prin presiuni interne sau externe;

3. Modul de comunicare a conducerii IJ cu ceilalţi inspectori, exclusiv prin prisma aspectelor ce ţin de independenta inspectorului judiciar;

4. Dacă a existat o înregistrare a unei convorbiri, data pretinsei convorbiri, momentul în care conţinutul pretinse convorbiri a fost adus la cunoştinţa inspectorului şef, motivele eventualei întârzieri şi orice alte aspecte relevante.

În cazul sesizării depuse de AMR şi UNJR, Plenul CSM a aprobat sesizarea IJ în vederea efectuării de verificări privind posibila afectare a independentei întregului sistem judiciar fata de pretinsele presiuni pe care procurorul şef DNA le-ar fi făcut asupra procurorului inspector Mihaela Focica, desemnată sa cerceteze eventuale abateri disciplinare ale unor procurori DNA.

Toader: "Este absolut nefiresc”

UPDATE 15.20 Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a calificat joi situaţia creată de înregistrarea în care un inspector de la Inspecţia Judiciară acuza presiuni din partea şefei DNA ca nefirească şi a spus că "vor fi derulate procedurile legale".



"Este absolut nefiresc. Eu astăzi nu am fost la şedinţa CSM, dat fiind că am avut şedinţă de Guvern. Dar vor fi derulate procedurile legale", a declarat ministrul Justiţiei, răpunzând unei întrebări, potrivit News.ro.

UPDATE 13.30 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, joi, suplimentarea ordinii de zi a şedinţei cu solicitarea UNJR şi AMR, care au cerut CSM să apere independenţa justiţiei faţă de pretinsele presiuni exercitate de Laura Codruţa Kovesi.

Dosarul de la Parchetul General

UPDATE 12.15 Procurorul general al României, Augustin Lazăr a anunţat astăzi în şedinţa CSM că inspectoarea Mihaela Focică s-a prezentat ieri în audienţă la Parchetul General. Augustin Lazăr a explicat că inspectoarea a anunţat că vrea să facă o plângere, că ar fi fost şantajată. Astfel, la Parchetul General a fost înregistrat un dosar penal. Lazăr a făcut această precizare după ce membrii CSM au discutat despre suplimentarea ordinii de zi, cu privire la înregistrarea din cadrul Inspecţiei Judiciare.

"Ieri, doamna Focică s-a prezentat la Parchetul General, a cerut să fie primită în audienţă şi a anunţat că va depune o plângere penală împotriva persoanelor care ar fi supravegheat-o şi care ar fi comis anumite fapte pe care domnia sa le-a calificat ca fiind şantaj, culegere de date şi comunicarea lor public, după care domnia sa a şi depus plângerea. A fost înregistrat un dosar penal", a spus Lazăr în plenul CSM.

Surse: Plângerea vizează conducerea IJ

Inspectorul judiciar Mihaela Focica a depus o plangere penală la Parchetul General împotriva şefului adjunct al Inspectiei Judiciare (IJ), Gheorghe Stan, pe care îl acuză de şantaj, au declarat aseară pentru HotNews.ro surse judiciare.



Conform unor surse judiciare, citate de Agerpres, plângerea depusă de Focică vizează exclusiv presiuni exercitate asupra ei de conducerea Inspecţiei Judiciare. Potrivit unor surse judiciare, Mihaela Focică a depus o plângere penală la Parchetul General împotriva şefului adjunct al Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, pe care îl acuză de şantaj.

„Impas fără precedent”

UPDATE 11.50 Inspecţia Judiciară se află într-un impas fără precedent, respectiv cel în care inspectorii judiciari se înregistrează între ei, situaţie care trebuie analizată de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), potrivit procurorului general al României, Augustin Lazăr.



"Am putea spune că, din păcate, e un impas al Inspecţiei Judiciare, care se află într-o situaţie fără precedent şi care trebuie analizată de către CSM, urmând să se aprecieze care ar fi măsurile manageriale cele potrivite de ieşire din acest impas. Este fără precedent ca inspectorii judiciari să se înregistreze între ei. Urmează să vedem în continuare", a declarat, joi, la sediul CSM, procurorul general Augustin Lazăr, făcând referire la cazul inspectoarei Mihaela Focică, citat de Mediafax.



Procurorul Mihaela Moraru Iorga, prezentă la instanţă pentru procesul în care a contestat revocarea din DNA, a declarat, joi, cu referire la cazul inspectoarei Focică, că este uimită de faptul că aceasta nu şi-a apărat independenţa, acesta "fiind un pericol mai mare decât orice altceva".



"Ceea ce pot să vă spun e că eu sunt mai degrabă uimită de faptul că inspectorul respectiv nu a apelat la drepturile pe care le avea, nu şi-a exercitat şi nu şi-a apărat independenţa. Acesta este un pericol mai mare decât orice altceva", a declarat, joi, procurorul Mihaela Moraru Iorga, prezentă fiind la Curtea de Apel Bucureşti, unde se dezbate contestaţia înaintată de ea la decizia procurorului-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, de revocare din Direcţie.

UNJR şi AMR cer apărarea independenţei IJ

UPDATE 10.40 UNJR si AMR au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pe data de 21 septembrie 2017, „să se sesizeze de îndată în vederea apărarii independenţei întregului sistem judiciar faţă de pretinsele presiuni pe care procurorul-sef DNA Laura Codruţa Kovesi le-ar fi făcut asupra procurorului inspector Mihaela Focică, desemnată să cerceteze eventuale abateri disciplinare ale unor procurori DNA”.

„Daca faptele mentionate in acea inregistrare se confirma, acestea reprezinta incalcari extrem de grave ale independentei justitiei, prin imixtiuni si presiuni ale procurorului-sef DNA Laura Codruta Kovesi in activitatea Inspectiei Judiciare, prin care se incalca nu doar independenta acestui procuror inspector, dar si independenta sistemului judiciar in ansamblul sau”, au aratat UNJR si AMR in scrisoarea catre CSM.

„Este absolut necesar ca inspectorii judiciari să acţioneze în deplină libertate şi independenţă, orice presiuni facute asupra lor răsfrângându-se asupra intregului sistem judiciar”, au arătat cele doua asociaţii profesionale. Afirmatia se fundamenteaza pe Legea 317/2004 care, la art. 72 alin. 1, a stabilit ca “inspectorii judiciari isi desfasoara activitatea in mod independent si impartial”.

Scrisoarea este publicată integral, la finalul articolului, şi este semnată de judecatorul Dana Girbovan (Presedinte UNJR) şi judecatorul Andreea Ciuca (Presedinte interimar AMR).

Reacţia lui Horaţius Dumbravă

Magistratul Horaţius Dumbravă consideră că scandalul referitor la înregistrările de la Inspecţia Judiciară (IJ) „dinamitează" încrederea cetăţenilor în justiţie, acesta spunând că este „inadmisibil" ca magistratura să dea astfel de exemple negative.

Reacţia lui Horaţius Dumbravă a venit după ce postul Antena 3 a difuzat luni o înregistrare, publicată iniţial de site-ul „Lumea Justiţiei”, în care una din inspectoarele care a verificat DNA, Mihaela Focică, a fost înregistrată în timp ce vorbea cu adjunctul IJ, Gheorghe Stan, aceasta spunând că a fost chemată la sediul Direcţiei şi că îi este frică de faptul că ar putea să îi fie „născocit” un dosar penal, iar copilul ei va rămâne pe drumuri.

În presă au apărut informaţii că presiunile asupra Mihaelei Focică ar fi fost făcute de şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, deşi numele acesteia nu este menţionat în discuţia dintre cei doi inspectori.

Potrivit înregistrării, procuroarea Focică i s-a plâns lui Stan că i se poate face un dosar penal, precizând că s-a dorit ca ea să fie „spălată pe creier”. Toate demersurile ar fi fost făcute de conducerea DNA, conform sursei citate, iar scopul final ar fi fost acela ca ea să se retragă din echipa care efectua controlul al Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). Discuţia ar fi avut loc în data de 4 iulie, imediat după ce la parchetul anticorupţie a fost dispusă de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, efectuarea controlului privind managementul DNA, arată „Lumea Justiţiei”.

Conducerea Inspecţiei Judiciare (IJ) a transmis aseară Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o adresă, însoţită de un suport conţinând înregistrările cu una din inspectoarele care a verificat DNA, Mihaela Focică, aceste materiale fiind distribuite tuturor membrilor CSM, potrivit Mediafax.

„Mi se pare de neimaginat ca un coleg să mă înregistreze”

„ Înregistrări fără acordul persoanei înregistrate, pe ascuns; acuze de şantaj şi ameninţări; plângeri penale. Nu se întâmplă în medii interlope. Doar borfaşii şi mafioţii se înregistrează pe ascuns. Nu. Presa relatează că toate astea se întâmplă la o unitate de elită a justiţiei româneşti. La Inspecţia Judiciară. Iniţial, când am citit ştirea ieri, am crezut că e un fake”, scrie Horaţius Dumbavă, pe facebook.



Magistratul arată că astfel de derapaje ca cele reflectate de presă, dacă ele sunt adevărate, trebuie discutate de CSM în regim de urgenţă cu opţiunea revocării mandatelor de conducere ale celor doi şefi de la Inspecţie pe masă. „Este inadmisibil ca magistratura să dea exemple negative de genul acesta”, susţine Horaţius Dumbravă.

„Am căutat febril prin regulamentul Inspecţiei Judiciare, prin toate actele normative care se referă la funcţionarea Inspecţiei. Nu am găsit nimic care să vorbească de înregistrări, neautorizate de persoana înregistrată, ca metodă de conducere a instituţiei. Pentru că mi se pare de neimaginat ca un coleg să mă înregistreze. Pe ascuns. Fără să ştiu. Şi să mai fie şi şeful meu. Pe lângă ilegalitatea în sine a unei astfel de înregistrări, o astfel de metodă spune mult de incapacitatea unei persoane aflate la conducerea unei instituţii de a gestiona activitatea acesteia. Nu aşa se lucrează într-o instituţie”, arată Horaţius Dumbravă.

Integral postarea de pe facebook a magistratului

„Inspecţia judiciară versus inspecţia judiciară

Înregistrări fără acordul persoanei înregistrate, pe ascuns; acuze de şantaj şi ameninţări; plângeri penale. Nu se întâmplă în medii interlope. Doar borfaşii şi mafioţii se înregistrează pe ascuns. Nu. Presa relatează că toate astea se întâmplă la o unitate de elită a justiţiei româneşti. La Inspecţia Judiciară.

Iniţial, când am citit ştirea ieri, am crezut că e un fake.

Am căutat o ştire oficială.

Inspecţia Judiciară, obiectul ştirilor de cancan, care altădată era foarte activă cu comunicate (ultimul, vă amintiţi, cel legat de cât de independentă ar fi sub pulpana ministrului justiţiei), ne aduce la cunoştinţă pe site-ul propriu că a fost finalizat studiul „Profilul ocupaţional al funcţiei de inspector judiciar” (ce ironie! Zău aşa, scrie în profilul ăsta să-ţi înregistrezi pe ascuns colegii? Şi să-i şi provoci?), dar aflăm şi că a apărut primul număr al Revistei Inspecţiei Judiciare (de parcă de reviste ne arde nouă acum). Nimic despre scandal! Măcar să ni se spună că există o procedură în curs de lămurire a situaţiei, că nu este adevărat, că este adevărat dar că există o justificare pentru situaţia asta şamd. Nimic.



Înţeleg că există o sesizare trimisă de cei doi inspectori şefi la CSM. În orice caz, ca magistrat o spun foarte tranşant: derapaje ca cele reflectate de presă, dacă ele sunt adevărate, trebuie discutate de CSM în regim de urgenţă cu opţiunea revocării mandatelor de conducere ale celor doi şefi de la Inspecţie pe masă. Este inadmisibil ca magistratura să dea exemple negative de genul acesta.

Pentru că situaţia este foarte gravă. Iar prestigiul justiţiei, de care le place atât de mult unor magistraţi să vorbească, este grav afectat. Practic, scandalul dinamitează încrederea pe care cetăţenii ar trebui să o aibă în justiţie. Ce cred eu că trebuie lămurit:

1. Dacă înregistrarea devoalată de presă este reală. Am căutat febril prin regulamentul Inspecţiei Judiciare, prin toate actele normative care se referă la funcţionarea Inspecţiei. Nu am găsit nimic care să vorbească de înregistrări, neautorizate de persoana înregistrată, ca metodă de conducere a instituţiei.

Pentru că mi se pare de neimaginat ca un coleg să mă înregistreze. Pe ascuns. Fără să ştiu. Şi să mai fie şi şeful meu. Pe lângă ilegalitatea în sine a unei astfel de înregistrări, o astfel de metodă spune mult de incapacitatea unei persoane aflate la conducerea unei instituţii de a gestiona activitatea acesteia.

Nu aşa se lucrează într-o instituţie. Cu atât mai mult cu cât este o instituţie ce trebuie să corecteze lucrurile care nu merg în magistratură. Şi sunt, har Domnului, destule lucruri care nu merg în justiţie. Cu alte cuvinte, în chiar instituţia care depistează neregulile din sistemul de justiţie se întâmplă astfel de nereguli. Curat murdar!



De aceea am îndoielile mele că un magistrat nu ştie, nu cunoaşte consecinţele ilegale ale unei astfel de înregistrări. Şi de aici îndoielile mele că un magistrat a putut recurge la astfel de înregistrări. Ce fel de conducător de instituţie e acela care, pus acolo să rezolve inclusiv situaţii de criză, îşi înregistrează pe ascuns subordonaţii care vin la el să găsească o soluţie, un sprijin la o situaţie gravă?

2. Dacă înregistrarea e reală, iar inspectorul judiciar, doamna Focică, se plânge şefului de o imixtiune într-un control pe care-l efectua, ce a făcut acest şef timp de două luni, sesizat fiind cu o astfel de încălcare gravă a dispoziţiilor legale? Pentru că legea e foarte clară: este abatere disciplinară imixtiunea în activitatea unui procuror (art. 99 lit. l din Legea 303/2004).

Cum să stai cu braţele încrucişate când eşti sesizat de un subordonat cu o posibilă imixtiune în activitatea acestuia? Ce explicaţie are acest şef că nu a făcut nimic timp de două luni de zile? În condiţiile în care legea, iar, e foarte clară şi aici: Inspecţia Judiciară este titulara acţiunii disciplinare şi se poate sesiza şi din oficiu în legătură cu abaterile disciplinare săvârşite de judecători şi procurori (art. 45 alin. 2 din Legea 317/2004).

A-ţi înregistra ilegal colegii nu are nicio relevanţă. Relevanţă are faptul dacă ţi-ai făcut datoria ca şef şi ai pus în practică ceea ce te obligă legea: să acţionezi imediat şi procedural atunci când ţi se aduce la cunoştinţă o ilegalitate.

Sau poate acest şef a făcut, şi nu ştim noi în lipsa unei transparenţe a activităţii Inspecţiei, un proces verbal în 4 iulie în care a consemnat faptul că un subordonat s-a prezentat la el şi pe baza a ce i s-a relatat, s-a sesizat din oficiu. Da, asta ar avea relevanţă: este legal şi procedural. Pentru că acel subordonat, la rândul lui, când se prezintă în biroul unui şef, îşi asumă ce spune, ştie că şeful lui va trebui să aplice legea şi să se sesizeze din oficiu. Nu poate după aceea să o dea după copac că nu ar fi aşa. Cu atât mai mult cu cât subordonatul în cauză e procuror şi ştie ce consecinţe pot avea astfel de evenimente.

3. Dacă imixtiunea e adevărată şi procurorul şef DNA, doamna Kovesi, a făcut cea mai mică presiune asupra unui inspector judiciar, pe lângă cercetarea disciplinară ce trebuie declanşată imediat, revocarea din funcţia de conducere a acesteia este, iarăşi, una din opţiunile care trebuie luată în considerare foarte serios.

Dar dacă nu a existat şi nu se dovedeşte că a făcut vreo presiune asupra inspectorilor judiciari ce au efectuat controlul la DNA, atunci cei vinovaţi pentru acest imens scandal vor trebui să răspundă.”

Scrisoarea UNJR şi AMR din 21 septembrie 2017

CATRE CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) solicita Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca, in baza art. 30 din Legea 317/2004, sa se sesizeze de indata in vederea apararii independentei intregului sistem judiciar fata de pretinsele presiuni pe care procurorul-sef DNA Laura Codruta Kovesi le-ar fi facut asupra procurorului inspector Mihaela Focica, desemnata sa cerceteze eventuale abateri disciplinare ale unor procurori DNA.

In fapt, pe data de 19.09.2017 presa a publicat o inregistrare ambientala a unui dialog dintre procurorul Gheorghe Stan, inspector-sef adjunct al Inspectiei Judiciare, si procuroarea Mihaela Focica, procuror inspector care a facut verificari la DNA.

Din spusele procuroarei Mihaela Focica, asa cum rezulta din respectiva inregistrare, procurorul-sef DNA Laura Codruta Kovesi ar fi facut presiuni asupra ei in lucrarea care ii era desemnata si in care cerceta trei procurori DNA cu privire la eventuala savarsire de catre acestia a unor abateri disciplinare.

De asemenea, din cadrul aceluiasi dialog, reiese si ca procurorul Codrut Olaru, membru CSM, ar fi exercitat presiuni asupra procurorului inspector Mihaela Focica.

Amintim faptul ca, in conformitate cu art. 65 alin. 3 din Legea 317/2004, “Inspectia Judiciara actioneaza potrivit principiului independentei operationale, indeplinind, prin inspectori judiciari numiti in conditiile legii, atributii de analiza, verificare si control in domeniile specifice de activitate”.

Daca faptele mentionate in acea inregistrare se confirma, acestea reprezinta incalcari extrem de grave ale independentei justitiei, prin imixtiuni si presiuni ale procurorului-sef DNA Laura Codruta Kovesi in activitatea Inspectiei Judiciare, prin care se incalca nu doar independenta acestui procuror inspector, dar si independenta sistemului judiciar in ansamblul sau.

Inspectori judiciari sunt cei care verifica nu doar actele intocmite de procurori si judecatori, ci si conduita acestora in exercitarea functiei sau in afara acesteia. Inspectorii judiciari sunt singurii abilitati sa faca astfel de verificari, cu exceptia cazului in care magistratii sunt acuzati de savarsirea unor fapte penale.

Din acest motiv, am sustinut si sustinem in continuarea ca este absolut necesar ca inspectorii judiciari sa actioneze in deplina libertate si independenta, orice presiuni facute asupra lor rasfrangandu-se asupra intregului sistem judiciar. Afirmatiile noastre sunt fundamentate pe dispozitii legale, in conditiile in care, prin art. 69 alin. 2 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, se prevede ca “Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare nu solicita si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana in realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea, desfasurarea si valorificarea controalelor, cu exceptia situatiilor prevazute de prezenta lege”. De asemenea, legiuitorul a stabilit, prin art. 72 alin. 1, ca “inspectorii judiciari isi desfasoara activitatea in mod independent si impartial”.

Pe de alta parte, inspectorii judiciari trebuie sa isi foloseasca independenta conferita de lege pentru a cerceta toate plangerile cu care sunt sesizati, in mod obiectiv, eficient si efectiv, indiferent din partea cui provin si pe cine vizeaza.

Imixtiunea grava devoalata de procurorul inspector Mihaela Focica necesita o reactie pe masura a CSM, garantul independentei justitiei.

De altfel, imixtiunea este recunoscuta si definita ca atare chiar de catre procurorul Gheorghe Stan, inspector-sef adjunct al Inspectiei Judiciare, care, in cursul conversatiei, se arata revoltat de cele intamplate si spune ca “Asta inseamna imixtiune! Clasica!”.

CSM a amendat ferm, in anii trecuti, declaratiile unor politicieni, jurnalisti ori functionari publici prin care respectivii criticau punctual actiuni ale procurorilor DNA, iar CSM a apreciat ca astfel de declaratii sunt acte care au afectat independenta sistemului judiciar in ansamblul sau. CSM trebuie, cu atat mai mult acum, sa actioneze pentru verificarea actiunii procurorului-sef DNA care, daca se confirma, afecteaza grav independenta, impartialitatea procurorului inspector si, prin aceasta, independenta sistemului judiciar in ansamblul sau.

Astfel de presiuni extrem de grave nu pot fi ignorate, nici trecute cu vederea, fiind absolut necesar a fi verificate cu toata seriozitatea de catre CSM, in calitatea pe care o are de garant al independentei justitiei.

Solicitam efectuarea unei anchete efective, audierea in sedinta publica a Plenului CSM a tuturor persoanelor implicate si intocmirea unui raport asumat de CSM in care sa se clarifice toate aspectele mentionate in acea inregistrare.

Independenta justitiei nu este un privilegiu al magistratului, ci un drept al cetateanului, tocmai de aceea CSM are obligatia sa actioneze si sa dovedeasca opiniei publice ca isi indeplineste fara intarziere obligatia prevazuta de art. 133 din Constitutie de a fi “garantul independentei justitiei”.

In concluzie, solicitam CSM-ului sa se sesizeze de indata si sa verifice cu celeritate toate aspectele relatate in respectiva inregistrare si sa ia toate masurile care se impun in scopul apararii independentei sistemului de justitie in ansamblul sau impotriva presiunilor reclamate de un procuror inspector ca fiind exercitate de procurorul-sef al DNA.