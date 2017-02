Horodniceanu despre dosarul Sky News: Se lucrează foarte greu cu partea britanică. Respectăm procedura şi vom vedea dacă putem obţine ce am solicitat

Horodniceanu a precizat că nu poate şti dacă este vorba despre o tactică a autorităţilor britanice, însă procurorii DIICOT respectă procedura.



"Se lucrează foarte greu cu partea britanică. Noi am trimis dosarul la NCA (Agenţia pentru Combaterea Criminalităţii din Marea Britanie, n.r.), aceştia l-au trimis la Home Office (Ministerul de Interne britanic, n.r.), avem corespondenţă cu Home Office de patru luni prin care aceştia ne cer completarea comisiei rogatorii internaţionale. Nu aş putea să vă spun dacă e o tactică sau nu a autorităţilor britanice. Răspundem la întrebările pe care ni le pun, respectăm procedura în ceea ce priveşte acest dosar şi vom vedea dacă vom putea sau nu să obţinem ce am solicitat de la partenerul britanic. În alte cazuri nu s-a întâmplat aşa”, a declarat Daniel Horodniceanu.



Aurelian Mihai Szanto, Attila Csaba Pantics şi Levente Pantics, acuzaţi că au participat la filmarea reportajului pentru postul de televiziune britanic Sky News, în care apăreau ca traficanţi de arme, au fost eliberaţi din arest preventiv în 10 octombrie şi sunt cercetaţi sub control judiciar.



Procurorii DIICOT i-au pus sub acuzare pe cei trei pentru constituire a unui grup infracţional organizat, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi comunicarea de informaţii false.



Televiziunea britanică Sky News a difuzat, în 7 august, un reportaj despre care a spus că a fost filmat în România, realizat de jurnalistul Stuart Ramsay, în care presupuşi traficanţi le prezintă jurnaliştilor arme pe care ar fi intenţionat să le vândă.



"Nu există nici un subterfugiu. Ştiau că suntem o organizaţie de presă care vrea să ilustreze că obţinerea unei arme este relativ uşoară şi credeau că le vom cumpăra (…). Ideea este că nu le pasă cine suntem, atât timp cât eram dispuşi să plătim. Pe parcursul întâlnirii, au spus clar că vor vinde oricui: spărgător de bănci, criminal în masă sau terorist, nu făceau nicio distincţie”, au scris jurnaliştii de la Sky News.



Aceştia susţin că s-au întâlnit cu traficanţii pe o şosea, după care i-au urmat într-o pădure unde nu era semnal de la telefon, înainte de a opri pe o pajişte. Doi bărbaţi le-au cerut apoi jurnaliştilor să coboare, i-au percheziţionat, le-au verificat echipamentele şi le-au încuiat telefoanele mobile în maşină, luându-le cheia. Au deschis apoi portbagajul lor, arătându-le ce tipuri de arme au de vânzare. Membrii bandei le-au dat apoi asigurări reporterilor că pot oferi mii de astfel de arme, dar şi muniţie pentru ele.



Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal în urma acestui reportaj, afirmând că a fost un scenariu pus la cale de către jurnaliştii britanici.