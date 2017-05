Coşmarul tergiversării programărilor de la examenul pentru permis auto, confirmat de cititori. Reacţii şi situaţii descrise în secţiunea comentarii

Nepăsarea autorităţilor în a rezolva situaţia programărilor ”istorice” pentru susţinerea examenului de conducere stârneşte reacţii puternice din partea cititorilor, care şi-au povestit propriile experienţe de la examen sau ale unor prieteni.

Elena din Vaslui spune că a fost nevoită să-şi scoată alte documente pentru dosarul de examinare pentru că acestea au expirat înainte să apuce să dea examen la ”traseu”. Tânăra descrie şi umilinţa trăită de cursanţi, nevoiţi să aştepte de la ora 8.00 dimineaţa până după-amiaza ca să te dea examen.

”Să vedeţi în Vaslui ce dezastru este. Dacă ai luat sala, te duci să te înscrii pentru traseu şi te programează peste 4-5 luni... Am picat, m-am dus să mă reprogramez, bineînţeles după ce am plătit iarăşi ore suplimentare. Îmi spune doamna de acolo să mă duc să scot alt cazier, deşi nu era expirat. O întreb: de ce, pentru că e încă valabil? Îmi spune că da, este, dar la data la care o să te programez o să fie expirat.. Altă adeverinţă de la primărie, la fel plătită din nou... Aştepţi cinci luni... Vine ziua de examen şi stai de la ora 8.00 dimineaţa până la 2.00 după-amiaza. Mai ia şi tu permisul dacă poţi, după atâta alergătură şi stres, ţinând cont că sunt cursanţi care nu sunt din Vaslui... vin şi de la Huşi sau din alte oraşe vecine”, a povestit Elena.

Adrian-Cătălin a descris întâmplarea trăită de un amic, care ar fi refuzat să dea şpagă şi ar fi suportat, astfel, consecinţele. ”Let me tell you a story: un prieten a dat examenul pentru carnet, erau mai mulţi elevi în maşină şi au condus pe rând. Pe unul dintre ei l-a pus să conducă atâtea runde până când a greşit şi l-a picat. Şi au fost muuuulte muuuuuuuulte runde pentru că băiatul nu a cotizat cu nimic. Pe un alt cursant - hai să zicem că a fost acest prieten al meu, l-a picat pentru că instructorul a auzit că locuieşte în altă ţară şi n-a cotizat cu nimic... Acest băiat, ajuns apoi acasă la el în ţara în care locuia, a luat carnetul din prima şi asta chiar dacă nu era vorbitor de limbă şi nici nu a trebuit să cotizeze... true story”, afirmă Adrian-Cătălin.



Alin crede că ar trebui depusă la Guvern o petiţie, semnată atât de cursanţii şcolilor de şoferi, cât şi de instructori.

”Cred că ar trebui făcută o petiţie la Guvern pentru reglementarea acestor probleme. Ar trebui semnată de cursanţi, instructori şi aşa mai departe. Lucrurile nu pot continuă aşa, e vorba de banii noştri, nervii noştri, familiile noastre, poate afacerile nostre, să nu mai vorbim de timpul nostru pierdut... Există şi foarte multe cazuri de elevi picaţi pe nedrept, există şi cazuri destule de elevi care au luat permisul pe nedrept iar această situaţie se regăseşte în toate oraşele mari ale ţării... Trebuie făcut ceva”, spune Alin.

Ion explică cum s-a ajuns la această situaţie: ”Fac asta pentru că nu se tem! Slujbaşii statului sunt la noi stăpânii oamenilor! Dar ia să iasă să protesteze, nu unul, nu doi, nu doar cei afectaţi direct, ci mulţi de tot! Ameninţători! Numai aşa ar băga-o pe mânecă! Altfel, să nu avem nici o speranţă”.

Programaţi după patru luni

Sute de elevi ai şcolilor de şoferi din Bucureşti şi nu numai au fost programaţi abia spre sfârşitul verii pentru susţinerea probei practice. De vină pare să fie numărul mic de poliţişti examinatori.

În acest timp, expiră certificatul de cazier obligatoriu pentru examen, iar cursanţii sunt nevoiţi să obţină un alt document. În plus, mulţi dintre aceştia sunt nevoiţi să bage mâna în buzunar ca să-şi plătească alte ore de conducere deoarece îşi pierd îndemânarea la condus cât timp sunt nevoiţi să aştepte până să dea examen. Într-o situaţie şi mai delicate sunt elevii care au picat deja examenul iar la următoarea programare constată că s-a scurs un an de zile de la începerea şcolii de şoferi. În această situaţie, cursanţii trebuie să facă din nou şcoala de şoferi, evident contracost.

Paşii pentru obţinerea permisului

Ca să poţi obţine un permis de conducere trebuie să îndeplineşti câteva condiţii simple:

• să ai minim 18 ani împliniţi;

• poţi însă să începi şcoală de şoferi cu cel mult 3 luni înainte de majorat;

• să finalizezi cursul de pregătire teoretică şi practică al oricărei şcoli de şoferi autorizate;

• să fii apt din punct de vedere medical şi psihologic;

• să nu fi fost candamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune legată de circulaţia pe drumurile publice, inclusiv furtul unui autoveicul sau infracţiuni de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă sau tâlhărie;

• să promovezi examenul teoretic (sala) şi cel auto al poliţiei.

Pe scurt, trebuie să urmezi şi să promovezi o şcoală de şoferi autorizată, să îţi depui dosarul la poliţie pentru programarea examenului auto dată până la care trebuie să promovezi şi examenul teoretic (sala), să promovezi examenul auto cu poliţist în dreapta şi să te duci să îţi ridici de la poliţie carnetul de şofer.