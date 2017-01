Cine este Joshua Castellano, patronul Bamboo, „regele nightlife-ului“: „Toate localurile sunt nişte cocini, nu fac nici 30% din cât am investit eu“

Italianul Joshua Castellano este originar din Napoli şi a venit în România în anii ’90, unde a deschis mai multe restaurante, cluburi şi cafenele exclusiviste precum Zerillos, Divino, Bonsai, Morgano, Le Gaga şi Bamboo, acesta din urmă fiind şi localul care l-a făcut celebru.

Nepotul faimoasei Pupetta Maresca

Face parte din familia Castellano sau „clanul Castellano“, cum le place să fie alintaţi, iar nepotul său, Vincenzo Castellano, este fostul soţ al cântăreţei Antonia. Despre Joshua şi fratele său, Ciro, s-a vehiculat că ar fi nepoţii faimoasei Pupetta Maresca, prima femeie care ar fi preluat frâiele temutei organizaţii mafiote Camorra, scrie HotNews. Presa italiană a speculat chiar că mama celor doi Castellano ar fi rudă cu Pupetta, însă aceste lucruri nu au fost niciodată confirmate.

Reţinut într-un dosar ce viza traficul de stupefiante

Joshua Castellano, pe numele adevărat Giosue, nu are un trecut lipsit de pată, el fiind „reţinut în Italia, la data de 12 mai 1992, într-un dosar care viza traficul de stupefiante“, însă a fost eliberat fără a se reţine acuzaţii în sarcina sa. De asemenea, fratele său, Ciro Castellano, care îi este şi partener în afaceri, a fost arestat în 1988 pentru asociere de tip mafiot şi spălare de bani, în 1994 pentru asociere criminală şi şantaj, în 1995 pentru asociere de tip mafiot şi trafic de arme, iar în 2000 a fost acuzat de asociere de tip mafiot, potrivit Click.

„Dacă Joshua pleacă din România mai există oare viaţă de noapte?“

Joshua Castellano a inaugurat clubul Bamboo din Capitală în anul 2002 şi a mai deschis astfel de localuri în Cluj, Braşov, Mamaia şi Miami Beach. De-a lungul timpului, în Bamboo au concertat nume celebre pe plan mondial precum Missy Elliott, Busta Rhymes, Pussycat Dolls, Fat Joe, Ciara, Bob Sinclair. Considerat un local de fiţe, Bamboo a fost frecventat, printre alţii, de oameni precum magnatul Mohammed Al Habtoor, fiul miliardarului Khalaf Al Habtoor, actorul belgian Jean-Claude Van Damme şi fotbalistul Adrian Mutu.

„Bamboo Club a fost fondat în 2002 şi a devenit în scurt timp unul dintre cele mai cunoscute cluburi de noapte din Sud-Estul Europei, graţie unei capacităţi uimitoare şi a unui stil unic, fiind construit să impresioneze prin decor, muzică, dansatori, show-uri. Artişti internaţionali cunoscuţi care au urcat pe scena clubului Bamboo au stabilit un standard între cluburile de noapte din Bucureşti, la nivel înalt“, este prezentarea clubului pe pagina de Facebook.

Clubul Bamboo nu a fost însă ferit de ironii la adresa celor care obişnuiau să-şi petreacă nopţile acolo. Într-un interviu din 2010, acordat site-ului replicavedetelor.ro, patronul clubului a răspuns criticilor, susţinând că românii ar trebui să se mândrească cu un astfel de local şi să-l aprecieze, nu să-l pună la zid. „E o epidemie. Nu înţeleg de ce îl denigrează lumea, în general presa are un defect: denigrează ceva cu care ar trebui să se mândrească. Asta pentru că există un dement ca mine care investeşte bani şi munceşte în continuare. Dacă Joshua pleacă din România mai există oare viaţă de noapte? Faceţi o medie şi veţi vedea că toate sunt nişte cocini. Toate investiţiile din ţară puse împreună nu fac nici cât 30% din cât am investit eu în Bamboo. Când am cumpărat eu aici nu exista nimic, era o zonă în paragină, iar ccum metrul pătrat în această zonă costa de 50 de ori mai mult. De ce? Pentru că a venit Bamboo, Turabo, Gaia. Un teren care costa 50 de euro metrul acum costă 2000 de euro metrul. De ce presa şi Bucureştiul nu se mândreşte? De ce denigrează acest brand? Bamboo este o modă, noi suntem unii dintre cei care dau trendul. Dacă noi nu le dăm subiecte timp de o lună, două, ei încep să atace“, declara la momentul respectiv Joshua.

„Nu beau, nu fumez, nu mă droghez“

Joshua Castellano a pus succesul brandului său pe seama faptului că a muncit zi şi noapte: „Am spus că e o diferenţă între mine şi ceilalţi. Vouă vă place să staţi şi să vă vină totul de sus. Eu vin de dimineaţă, am casă aici, la trei metri să nu pierd timpul. Ajung la birou, 12 ore pe zi sunt aici şi noaptea în discotecă până la 7 dimineaţa. Eu nu beau, nu fumez, nu mă droghez, singurul viciu este trabucul. Nu am masă, nu fac figuri, cum vin alţii aici care dacă au 100 de euro în buzunar se cred bogaţi şi sfidează pe toată lumea.“

Că viciul său este trabucul o demonstrează şi fotografiile publicate pe pagina personală de Facebook, în una dintre ele apărând cu trabucul în mână chiar în interiorul clubului Bamboo după ce Legea antifumat intrase în vigoare.

„Dacă aş avea cetăţenie, m-aş băga în politică, m-aş face primar pe undeva“

În acelaşi interviu, Joshua şi-a arătat simpatia faţă de preşedintele României de atunci, Traian Băsescu, şi a dezvăluit că, dacă ar avea cetăţenie, ar fi tentat să „se facă primat pe undeva“. „Eu nu sunt parlamentar, eu sunt cârciumar. Nu vorbesc bine româneşte, am paşaport italian. Îl apreciez însă pe domnul Băsescu, e un om foarte deştept, e singurul om care are coloană vertebrală. Trebuie să te mândreşti că ai un presşedinte care spune fiecăruia totul în faţă. El merge înainte. Nu sunt fan Băsescu, dar este un om cu caracter. (...) Eu nu sunt cetăţean român, sunt jumătate român, dar nu am cetăţenie, dacă aş avea poate m-aş băga în politică, m-aş face primar pe undeva“, spunea Castellano.

„Pentru un străin ca mine, care şi după 20 de ani tot străin am rămas, am ajuns să am o dorinţă mai mare ca a românilor în general să văd că România se ridică şi ajunge la un nivel la care să poţi să te mândreşti cu ea. Îmi doresc asta mai mult decât 90% din românii care sunt aici. Respect ţara asta care mi-a dat mult. Şi eu i-am dat mult şi am avut destul“, mai spunea Joshua Castellano în 2010.

Bamboo a mai fost distrus de un incendiu în 2005

Situat pe malul Lacului Tei, clubul a fost distrus complet de flăcări prima dată în 2005, în urma unui incendiu izbucnit pe terasa din lemn a discotecii. Atunci, avea o suprafaţă de 4.000 de metri pătraţi, fiind format din două clădiri, cu o investiţie de 5 milioane de euro. În 2010, a fost construită o nouă scenă spectaculoasă, de către echipa care a ridicat scena pentru Cirque du Soleil şi Moulin Rouge. Clubul avea o suprafaţă de 10.000 metri pătraţi, iar scena era înconjurată de scaune pentru VIP-uri, în timp ce DJ-ul îşi desfăşura activitatea în jurul scenei. Arhitectura extravagantă, decorul sofisticat şi stilul original au definit clubul Bamboo.

Clubul Bamboo nu avea autorizaţie de funcţionare

Sâmbătă dimineaţă, un incendiu puternic a izbucnit la clubul Bamboo din Capitală, ca urmare 41 de persoane fiind rănite, iar clădirea distrusă în totalitate. Până în acest moment, nu se cunosc cauzele incendiului, nici dacă în interior au rămas persoane blocate. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au deschis dosar penal pentru distrugere. Momentan informaţiile sunt contradictorii.

În timp ce reprezentanţii ISU spun că localul nu avea autorizaţie de securitate la incendiu, avocaţii administratorilor clubului Bamboo susţin că acesta avea toate documentele necesare funcţionării, conform normelor legale, că au fost respectate toate reglementările privind căile de acces şi de evacuare şi că toate dotările în caz de incendiu au fost funcţionale, după cum demonstrează şi numărul mic de persoane care au necesitat îngrijiri medicale şi faptul că acestea nu au suferit răni grave. De asemenea, Cătălin Botezatu, fost acţionar al firmei care operează clubul Bamboo şi prieten apropiat al patronului, a declarat că informaţiile care circulă privind neregulile localului sunt eronate.

Totuşi, persoane aflate în clubul Bamboo în momentul izbucnirii incendiului au declarat reporterilor că „s-a fumat peste tot în interiorul localului, iar sticlele de băutură scumpă erau însoţite de artificii.“