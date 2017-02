Protecţia Copilului face anchete privind prezenţa copiilor la protestele faţă de OUG 13

Decizia vine după ce, la Protecţia Copilului, au ajuns mai multe sesizări anonime privind participarea copiilor la manifestaţiile antiguvernamentale, potrivit Digi24.



Un articol din legea pentru protecţia copilului specifică faptul că părinţii nu-şi pot folosi copiii pentru interesul propriu. Articolul a fost invocat de Protecţia Copilului pe 8 februarie, într-un comunicat de presă adresat celor care merg la proteste însoţiţi de copii.

Autoritate subordonată Ministerului Muncii

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului este în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, condus de Olguţa Vasilescu (PSD). Ministrul Muncii a comentat, la Antena 3, pe 1 februarie, că protestatarii care au venit cu copii la miting ar trebui să realizeze că sunt "iresponsabili", pentru că este o "zonă de război", şi a afirmat că retrăieşte momentele de la protestul pentru Colectiv, când Guvernul Ponta a demisionat, pentru că este o "coincidenţă" prea mare.

Cei care au venit cu copiii la miting ar trebui să îşi dea seama că sunt iresponsabili, să îşi scoată copiii din această zonă, care este practic de război", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, la Antena 3.

Ea a spus că "retrăieşte scenariul de la Colectiv" din 2015, provocate de protestele care au dus la căderea Guvernului Ponta, mai ales după incendiul care a avut loc în clubul Bamboo. "Iată un nou incendiu. (...) Mi se pare coincidenţa mult prea mare", a spus ea.





Ea a intervenit după ce un grup izolat de câteva zeci de persoane din Piaţa Victoriei a aruncat cu sticle, cu torţe şi cu petarde spre jandarmi, care au intervenit cu gaze lacrimogene.

Pe 5 februarie, Olguţa Vasilescu a fost politicanul care a insistat pentru organizarea unei contramanifestaţii PSD. „Chiar dacă nu am fost de acord, respectăm decizia partidului ca PSD să nu organizeze vreun miting în ţară. Cred însă că aşa arată un miting spontan. Fără ceaiuri, fără grădiniţe care lucrează peste program pentru ca sunt părinţii la miting, fără companii care dau liber angajaţilor ca să protesteze în fata guvernului", declara ministrul Muncii.

Ce spune UNICEF

Motivul invocat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului este acela că părinţii nu-şi pot folosi copiii pentru interesul propriu. Însă, este greu de stabilit care a fost interesul, mai ales în condiţiile în care Convenţia cu privire la drepturile copiilor prevede că cei mici pot participa la întruniri paşnice, arată Digi 24.



Convenţia cu privire la drepturile copilului are 42 de articole care se referă strict la drepturile copilului. Aceste articole sunt clasificate în trei mari categorii: drepturi de protecţie, drepturi de dezvoltare şi drepturi de participare:



Art. 2 Drepturile tuturor copiilor trebuie respectate, indiferent de rasa, etnia sau naţionalitatea fiecăruia, de culoarea pielii, de limba vorbită, de religia practicată, indiferent dacă sunt fete sau băieţi. Copiii trebuie să fie protejaţi împotriva oricărei forme de discriminare.



Art. 6 Orice copil are dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare.



Art. 7, 8 Orice copil are dreptul la un nume, la o naţionalitate, are dreptul, în măsura posibilului, să-şi cunoască părinţii şi să fie îngrijit de aceştia.



Art. 12, 13, 14, 15 Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte. Copiii au dreptul de a se informa, de a fi ascultaţi.



Orice copil are dreptul la libertatea de a gândi, de a avea o religie, de a participa la întruniri paşnice care nu încalcă drepturile celorlalţi.



Art. 24 Copiilor trebuie să li se asigure condiţii pentru a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă şi de a beneficia de servicii medicale şi de recuperare. Părinţii lor vor fi informaţi despre avantajele alăptării, ale igienei şi curăţeniei mediului înconjurător, despre modalităţile de prevenire a accidentelor şi a practicilor dăunătoare sănătăţii copiilor.



Art. 28, 29 Copiii au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure egalitatea de şanse şi dezvoltarea personalităţii lor. Ei au dreptul la învăţământ primar obligatoriu şi gratuit, la asigurarea accesului la liceu şi facultate, la servicii de informare şi orientare şcolară şi profesională.



Art. 30 Copilul care are altă etnie, religie, vorbeşte altă limbă decât majoritatea are dreptul la viaţă culturală proprie, are dreptul să îşi declare apartenenţa religioasă şi să practice propria religie. Are, de asemenea, dreptul de a folosi limba proprie.



Art. 19, 34, 36, 37, 39 Copiii trebuie protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare, împotriva violenţei, abuzului, abandonului şi a altor tratamente dăunătoare.

Cazul „Nicuşor Dan”

Un caz cunoscut este cel Preşedintelui Federaţiei Tinerilor din Constanţa, care a depus o sesizare la Protecţia Drepturilor Copilului cu privire la gestul lui Nicuşor Dan care şi-a adus copilul la proteste.

Instituţia a trimis mai departe adresa către MAI pentru constatare şi în cazul în care oamenii legii confirmă încălcarea prevederilor legale, preşedintele USR riscă o sancţiune contravenţională.

Sesizarea (Foto: dcnews.ro) a fost trimisă de Alexandru Bajdechi, preşedintele Federaţiei Tinerilor din Constanţa.

"Am depus sesizarea pentru că m-au deranjat doua lucruri: 1. faptul că politicienii se folosesc de copii în scopuri politice şi după ce ajung la putere uită de ei. În al doilea rând, din cauza ipocriziei lui Nicuşor Dan cu privire la respectul lui faţă de statul de drept," a declarat Alexandru Bajdechi.

Care ar fi articolul de lege încălcat

Potrivt Vice, articolul Bajdechi îşi bazează acţiunea sună aşa:

„Copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau private, în scopul de a obţine avantaje personale/instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice."

Astfel, articolul nu se referă doar la politicieni, ci la orice părinte. Bajdechi spune că nu are ceva personal cu Nicuşor Dan şi ar fi reclamat şi alţi părinţi, dacă i-ar fi putut identifica.

Iohannis: „Îi felicit pe părinţii care şi-au dus copiii în Piaţa Victoriei”

Preşedintele Klaus Iohannis a venit pe 7 februarie în Parlament, pentru a adresa un mesaj în faţa Camerelor reunite. Printre temele abordate se numără şi demonstraţiile din ultimele zile din ţară spunând că „democraţia trebuie apărată zi de zi”. De asemenea, preşedintele a ţinut să-i felicite pe părinţii care şi-au adus copiii în Piaţa Victoriei.



„Probabil aţi urmărit imagini de la demonstraţiile care au avut loc în ultimele zile, cea mai mare în Piaţa Victoriei, dar şi în multe alte localităţi din România şi în străinătate. Imaginea aceea splendidă din Piaţa Victoriei cu telefoanele iluminate cred că o ştiţi cu toţii.



Când politicienii au încercat să ducă democraţia în coridoarele întunecare, românii au ieşit în stradă şi au readus lumina democraţiei.



Democraţia trebuie apărată zi de zi. Democraţia nu este niciodată de la sine înţeleasă şi pentru multă democraţie este nevoie de multă educaţie.



Îi felicit pe părinţii care şi-au dus copiii în Piaţa Victoriei.



Să păstrăm democraţia vie şi ţara curată, la propriu şi la figurat, pentru generaţiile care vin după noi, pentru viitorul României”

Criticat de Şerban Nicolae

Senatorul PSD Şerban Nicolae l-a atacat pe Klaus Iohannis după ce preşedintele i-a felicitat pe protestatarii care au venit cu ai lor copii în Piaţa Victoriei.



Social-democratul a invocat Legea nr. 272/2004, Art. 27 alin. (4) şi în încheiere a făcut aluzie la Klaus Iohannis:

"Copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau private, în scopul de a obţine avantaje personale/instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice.