Ţi-au „spart“ hoţii firma? Poliţia îţi dă amendă de 10.000 lei. Păţania unei proprietare jefuite, când a dus la poliţie imaginile cu hoţul

Mesajul postat de proprietarul cabinetului:

“În urmă cu două săptămâni am semnalat o spargere într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3, Bucureşti. Hoţul a intrat pe geam, la ora 4 am, lucru de care am putut să ne dăm seama datorită unor camere instalate în cabinet, camere instalate de o firmă specializată, cu care am încheiat un contract, contract predat Poliţiei, nu aşa.

Am trimis imaginile Poliţiei, imagini clare cu chipul autorului, care după spusele lor mai spărsese câteva cabinete în aceeaşi seară şi aşteptam să ne sune cineva să ne spună că l -au găsit şi că, poate lucrul ăsta ni s-a datorat şi nouă, că de, l -am surprins în acţiune.

Când colo, la o săptămână după, am primit un proces verbal, cu o amendă de 10.000 de lei, cum că am favorizat spargerea apartamentului prin neefectuarea analizei de risc la securitatea fizică”, scrie stomatologul pe pagina sa de Facebook

Proprietarul cabinetului scrie că nu ştia că trebuie făcută şi că nu a fost înştiinţat de această obligaţie şi că oricum îşi luase toate măsurile de precauţie încheind un contract cu o firmă de pază care-i şi montase camerele de luat vederi, care au înregistrat spargerea.

Stomatologul se plânge că Poliţia a dat direct amenda, fără niciun avertisment. „Nu tu avertisment, de ce să dăm avertisment, mai ales când cineva nu e rău intenţionat, când putem să abuzăm de funcţia noastră şi să facem ce vrem?! Nu mai prindeţi niciun hoţ, fraţilor, justificaţi-vă salariile din amenzile pe care le daţi oamenilor nevinovaţi! Este absolut şocant ce se întâmplă! Poliţia, care ar trebui să te protejeze, face asemenea abuzuri! Ruşinos şi strigător la cer! Cu astfel de acţiuni încurajaţi maxim spiritual civic al cetăţenilor!”, scrie proprietarul cabinetului stomatologic.

Ce a scris agentul Poiană Romeo în procesul-verbal Procesul-verbal întocmit de agentul Poiană Romeo de la Secţia 11 de Poliţie conţine, pe lângă greşelile de ortografie, şi o serie de precizări privind modul în care s-a produs spargerea. „Nu a fost efectuată analiza de risc la securitatea fizică pentru obiectivul cabinete de medicină dentară din Bucureşti Calea Vitan (...) aspect pentru care nu au fost implementate măsurile de securitate, fapt pentru care sa favorizat spargerea prin forţarea geamului de tip termopan şi pătrunderea în obiectiv. Menţionez faptul că obiectivul funcţionează la adresa susmenţionată din data de 28.04.2016 conform autorizaţiei de funcţionare nr (...) Faptele comise sunt prevăzute de art 2 şi 3 din anexa HG 301/2012 şi sancţionate de art 4 al HG 301/2012. Se stabileşte amenda de 10.000 lei. Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore 5.000 lei”, se arată în procesul-verbal nr. 001946/1.02.2018.

Analiza de risc la securitate fizică trebuie efectuată de toate firmele, prin angajarea unor experţi în securitate fizică atestaţi de Poliţia Română, care sunt plătiţi în funcţie de spaţiul pe care trebuie să-l expertizeze. Aceştia întocmesc un plan de măsuri pe care patronii trebuie să-l aplice întocmai, altfel riscând amenzi uriaşe. Neefectuarea analizei de risc la securitate fizică se amendează cu sume cuprinse între 2.000 şi 50.000 lei.

Obligativitatea efectuării acestei analize priveşte toate firmele, exceptându-le pe cele înfiinţate înainte de 2012 pentru care termenul este 1 iulie 2018.