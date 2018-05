În spaţiile amenajate în curtea OCC din Calea Giuleşti nr. 16, precum şi în cele trei săli de spectacole, cei mici vor avea ocazia să vadă cele mai iubite poveşti şi să se bucure de surprizele pregătite la Aventura Park şi la Curtea Medievală. Două expoziţii de peşti exotici şi fluturi vii îi aşteaptă pe micii vizitatori la Opera Comică, iar unii dintre cei mai renumiţi sportivi, jurnalişti şi artişti vor veni să le citească poveştile lor preferate. Unul dintre punctele centrale ale Festivalului va fi cea mai aşteptată premieră a acestei stagiuni: musicalul „Sunetul Muzicii”, în regia şi coregrafia lui Răzvan Mazilu.

Jocuri, distracţie şi poveşti la cea de-a patra ediţie a FOC

La cea de-a patra ediţie FOC, Opera Comică pentru Copii a pregătit nenumărate surprize pentru cei mici şi cei mari deopotrivă: jocuri, concursuri şi campionate de oratorie, de şah, Kendama, Quoridor sau King Domino, ateliere de pictură şi desen, spectacole în aer liber. Copiii se vor putea distra în voie la piscina cu bile şi la Aventura Park, cu o tiroliană de 50 de metri, perete de escaladă, 4 tobogane gonflabile şi un balon cu aer cald. Cu mic, cu mare, vizitatorii sunt aşteptaţi să vadă cele două expoziţii interactive cu acvarii cu peşti exotici şi cu fluturi vii, cea din urmă fiind amplasată pe acoperişul clădirii. Odată ajunşi aici, copiii şi adulţii vor putea să privească cerul şi stelele cu ajutorul telescoapelor profesionale amplasate cu această ocazie pe acoperişul Operei Comice pentru Copii.

În fiecare zi a Festivalului, copiii vor putea asculta poveşti citite de artişti renumiţi, printre care soprana Felicia Filip, campioana olimpică, mondială şi europeană la spadă Loredana Dinu sau dirijorul Corului Naţional de Cameră „Madrigal-Marin Constantin”, Anna Ungureanu. Lor li se vor alătura solistele Margareta Pâslaru, Paula Seling, Lucia şi Teodora Buciu, jurnalistele Larisa Popa şi Cristina Herea, actriţele Marcela Motoc şi Camelia Varga şi solistul Fang Shuang, care le vor citi poveştile lor preferate copiilor, într-un spaţiu prietenos, amenajat în Curtea Medievală. În cadrul FOC va fi deschis şi un târg educaţional, cu peste 50 de expozanţi, unde părinţii, bunicii şi cadrele didactive vor găşi o mulţime de cărţi, jocuri şi materiale educative utile.

Musicalul „Sunetul muzicii”, cea mai aşteptată premieră a stagiunii

Între 29 mai şi 3 iunie, Opera Comică pentru Copii a pregătit unele dintre cele mai îndrăgite spectacole din repertoriul propriu, dar şi premiera musicalului „Sunetul Muzicii”, în regia şi coregrafia lui Răzvan Mazilu. Celebrul musical, de Richard Rodgers şi Oscar Hammerstein, va avea câte două reprezentaţii pe zi pe scena Sălii Mari a Operei Comice pentru Copii, în zilele de 1, 2 şi 3 iunie. Spectacolul are o durată de 150 de minute, cu o pauză, şi este recomandat copiilor cu vârsta de peste 7 ani. Biletele sunt disponibile pe bilete.ro.

„Când spectatorul intră în sală, trebuie să uite tot, să dea <<delete>> la tot ceea ce ştie despre acest important reper artistic, aşa cum e <<Sunetul Muzicii>>. Fiecare producţie aduce ceva nou, fiecare spune aceeaşi poveste dar într-un limbaj nou, în haine noi, cu performanţe artistice unice, irepetabile. Nu e prima dată când lucrez cu copii în calitate de regizor, însă niciodată nu am avut parte de o distribuţie de copii atât de numeroasă. Marea surpriză a fost faptul că sunt mult mai bucuroşi când lucrează decât adulţii. Ştiu mult mai bine ce au de făcut şi au capacitatea de a absorbi ca un burete tot ce li se oferă. Am avut şi am nişte revelaţii extraordinare la repetiţii, mă simt un norocos”, a declarat Răzvan Mazilu într-un interviu recent realizat de Ioana Marinescu.

Poveşti îndrăgite, pe scenele Operei Comice pentru Copii

În zilele de 29 şi 30 mai, copiii vor avea ocazia să vadă spectacole invitate din Timişoara, Oradea şi Iaşi. Pe 29 mai, la Sala UnderGrant, de la ora 11:00, cei mici se vor putea întâlni cu frumoasa poveste a lui Aladin în spectacolul „O mie şi una de frontiere” a Teatrului Regina Maria din Oradea. Pe 29 şi 30 mai, pe Scena Mare din Amfiteatru, un spaţiu nou amenajat în curtea Operei Comice, cu ocazia FOC, se va juca spectacolul „Sarea în bucate” al Teatrului Naţional Mihai Eminescu din Timişoara, de la ora 11:00 şi de la ora 13:00. În 30 mai, pe scena din Amfiteatru se va juca spectacolul „Alice în Ţara Minunilor” de la Ateneul din Iaşi.





Pe 1 iunie, cei mici vor putea vedea spectacolele „Cu Nino în Europa”, de la orele 10:00 şi 12:00, în Salonul Mozart, „Eliza, micuţa florăreasă”, de la orele 11:00 şi 13:00, în Sala UnderGrant, premiera musicalului „Sunetul Muzicii”, de la orele 11:00 şi 17:00, în Sala Mare, şi Gala Şcolilor de Balet, la ora 20:00, în Amfiteatru. Pe 2 iunie sunt programate spectacolele „Viaţa lui Mozart”, de la orele 10:00 şi 12:00, în Salonul Mozart, „Mirandolina”, de la orele 11:00 şi 13:00, în Sala UnderGrant, musicalul „Sunetul Muzicii”, de la orele 11:00 şi 17:00, în Sala Mare şi Gala Cantus Mundi, de la ora 20:00, pe Scena Mare din Amfiteatru. Ultima zi a Festivalului Opera Copiilor aduce pe scenele Operei Comice alte spectacole la fel de frumoase şi iubite: basmul simfonic „Petrică şi Lupul”, de la orele 10:00 şi 12:00, în Salonul Mozart, „Fata babei şi Fata moşului”, de la orele 11:00 şi 13:00, în Sala UnderGrant şi musicalul „Sunetul Muzicii”, de la orele 11:00 şi 17:00, în Sala Mare. Cea de-a şasea ediţie FOC se va încheia cu Gala Operei Comice pentru Copii - Muzica Desenelor Animate, care va începe la ora 20:00 în Amfiteatru, unde invitaţi de onoare vor fi Paula Seling şi Orchestra Camerata Regală, dirijor Andrei Tudor.

Opera Comică pentru Copii este o instituţie publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii are lunar peste 12.000 de spectatori. Pentru stagiunea 2017-2018 sunt programate peste 600 de reprezentaţii, dintre care 19 premiere.