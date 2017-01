Preşedintele Dodon îl îndeamnă pe Traian Băsescu să-şi mai depună o dată dosarul dacă are nevoie de cetăţenia Republicii Moldova

”Noi am menţionat care au fost motivele în etapa când a fost semnat acest decret, de aceea nu are decât dânsul să-şi apere în instanţă şi nu are decât să depună încă o dată dosarul dacă are nevoie de cetăţenia Republicii Moldova. Noi fiecare pas pe care-l facem, inclusiv şi în politică şi în sah [...] calculăm cu mulţi, mulţi paşi înainte”, a declarat Dodon în cadrul unei întâlniri cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Şah, Kirsan Iliumjinov.





Traian Băsescu a atacat la Curtea Supremă de Justiţie de la Chişinău retragerea cetăţeniei moldovene, susţinând că măsura împotriva sa a implicat multe neregularităţi din partea preşedintelui Dodon.





Preşedintele Igor Dodon a anunţat pe 3 ianuarie semnarea unui decret de retragere a cetăţeniei lui Traian Băsescu, acesta din urmă acuzând că decizia este una politică şi că liderul de la Chişinău vrea o Republică Moldovă aservită Rusiei, în timp ce el promovează calea proeuropeană şi poate chiar o unire cu România.





Decretul prezidenţial de retragere a cetăţeniei moldovene nu o vizează şi pe soţia lui Traian Băsescu.





La 3 noiembrie 2016, Traian Băsescu, alături de soţia sa, Maria, a depus, jurământul ca cetăţean moldovean, evenimentul având loc la Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti. De asemenea, fostul şef al statului român a votat în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, el susţinând-o deschis pe proeuropeana Maia Sandu.





Traian Băsescu declara pe 15 noiembrie că nu îi este teamă că va pierde cetăţenia moldoveană şi a promis că-l va da în judecată pe Igor Dodon.