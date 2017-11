„Pe vremea URSS tot aşa se încerca”. Dorin Chirtoacă, revoltat că Silvia Radu i-a ocupat biroul: De ce trebuiau aruncate lucrurile afară?

„Primăria nu are legitimitate. Democraţia locală, sau de orice gen deja, nu mai există. Instituţiile Europene sunt sfidate, restul este călcat în picioare. În Primărie erau destule birouri libere de viceprimar, trei birouri din totalul de patru. Chiar de ar fi intrat în acelea, oricum mai rămânea unul liber, pe lângă cel al subsemnatului. De ce trebuia demonstrativ aruncate lucrurile afară? Semnal pentru subalterni, pentru justiţie, pentru societate? Preluarea puterii? Dar unde e Legea, Constituţia, unde e mandatul din partea cetatenilor?”, a menţionat Dorin Chirtoacă pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui, un viceprimar, fiind interimar la propria funcţie, deţinând în mod ilegal şi interimatul funcţiei de primar, nu putea propune alţi viceprimari: „Este o dublă ilegalitate”.

„Legea cu privire la statutul municipiului Chişinău, Legea privind administraţia publică locală, Constituţia precum şi Carta Europeană a Autonomiei Locale toate prevăd următorul principiu al autonomiei locale: că o comunitate locală este reprezentată de primar şi consiliu local ales prin vot direct şi liber exprimat. Aceasta este esenţa democraţiei locale şi niciun articol din lege nu poate fi interpretat şi aplicat în contradicţie cu această regulă de bază. Prin urmare, doar cei aleşi prin vot de cetăţeni pot delega exercitarea atribuţiilor lor”, a specificat liberalul.

Chirtoacă subliniază că articolul 17 din Legea cu privire la statutul municipiului Chişinău prevede expres că: „viceprimarul este ales la propunerea primarului general”, nu şi a celui interimar, chiar dacă ar fi împuternicit de CMC, întrucât interimatul presupune exercitarea temporară a atribuţiilor de serviciu şi administrarea treburilor curente, dar în primul rând nu are dreptul să propună viceprimari pentru că nu are mandat de la cetăţeni, doar cel care are mandat de la cetăţeni poate delega din propriile atribuţii, a specificat edilul.

„Având în vedere toate cele menţionate rezultă în mod cert că Primăria nu are legitimitate la ora actuală, iar numirile în funcţie, rocadele, instalarea în birouri sunt ilegale şi nule”, a notat Chirtoacă.