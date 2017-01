Parlamentul va avea arhiva şi biblioteca digitalizată

Potrivit conceptului, vor fi digitalizate dosarele proiectelor de legi, stenogramele şedinţelor plenare ale Parlamentului, procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor permanente, studiile de legislaţie comparată, materialele cu caracter analitic, rapoartele, documente interne ale subdiviziunilor Parlamentului etc. Acestea urmează a fi stocate pe o platformă de depozitare instituţională electronică, care va fi accesibilă online.



Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut expertul internaţional şi funcţionarii Secretariatului Parlamentului au avut o serie de discuţii de analiză şi evaluare a situaţiei. De asemenea, au avut loc vizite la Arhiva Naţională a Moldovei, precum şi la trei din cele şapte instituţii de învăţământ superior din ţară, care deţin arhive digitale.



Arhiva Parlamentului Republicii Moldova conţine peste două mii de dosare, un dosar conţinând aproximativ 300 de file. Biblioteca Parlamentului are un fond de carte de circa 5.000 de exemplare şi 120 de denumiri şi ediţii periodice.



Procesul de digitizare a arhivei şi bibliotecii Parlamentului are loc în cadrul proiectului „Conceptul arhivei digitale a Parlamentului Republicii Moldova”, implementat cu suportul PNUD Moldova.