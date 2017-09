Igor Dodon: Andrian Candu a manipulat opinia publică. Trebuie făcute mai multe precizări

Potrivit preşedintelui, legile pe care nu le-a promulgat, iar Parlamentul vrea să le revoteze în regim de urgenţă, joi, 21 septembrie, se referă la subiecte de importanţă majoră pentru ţară: „La fiecare lege, pe care n-am promulgat-o au fost prezentate argumentele de rigoare”.

1. Astfel, am blocat legea care are ca scop lichidarea Academiei de Ştiinţe şi care conduce, practic, la izolarea sistemului educaţional naţional de cel internaţional. În aşa mod, riscăm, ca diplomele noastre să nu mai fie recunoscute. Mai mult ca atît, sunt absolut convins că scopul real al acestor iniţiative este de a deposeda Academia de Ştiinţe de patrimoniul pe care îl deţine: clădiri, terenuri, şi de a-l vinde. Pe de altă parte sunt convins că odată cu dispariţia Academiei de Ştiinţe va dispărea şi ştiinţa din Republica Moldova.

2. De asemenea, am blocat modificările propuse de Parlament la Codul muncii care prevăd: reducerea termenului limită a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu 2 ani (de la 6 ani – la 4 ani); acordarea dreptului angajatorului de a rezilia din proprie iniţiativă contractul individual de muncă cu persoanele care au vîrsta de pensionare; excluderea obligativităţii atribuirii contractului individual de muncă unui număr din registrul unităţii, ş.a. Acest proiect de lege este îndreptat împotriva categoriilor social-vulnerabile ale societăţii, a mamelor cu mulţi copii, a pensionarilor.

3. O altă lege blocată este Legea cu privire la energetică, prin care ANRE i se acordă dreptul de a-şi elabora bugetul, care mai înainte era aprobat de Parlament, şi a-şi stabili de sine stătător salariile, deşi eu am spus în repetate rînduri şi am înaintat şi o iniţiativă legislativă privind plafonarea salariilor şi neadmiterea faptului ca salariile conducătorilor unei instituţii de stat să depăşească suma de 60 de mii de lei, ş.a. Reiterez, salariile în diferite instituţii de stat, începînd cu regulatorii şi terminînd cu întreprinderile şi agenţiile de stat nu trebuie să depăşească substanţial salariile pedagogilor, medicilor şi altor categorii de specialişti care sunt cu adevărat importanţi pentru ţară.

4. Legile cu privire la tichetele de masă. Am reiterat – În spatele unei iniţiative care s-ar părea nobilă la prima vedere, se ascunde o evaziune fiscală de proporţii. Avizul comisiei de profil în Parlament, la fel ca şi avizele ministerelor, sunt negative.

Acelaşi lucru se referă şi la alte legi pe care le-am returnat Parlamentului. Toate au la bază argumente solide de ce nu au fost acceptate.

Igor Dodon consideră că în mai multe sectoare, în special în cel ce ţine de ştiinţă, legislaţia muncii şi altele, situaţia se va înrăutăţi drastic”.

„Consecinţele în cazul adoptării repetate a acestor legi, să şi le asume guvernarea, preşedintele Parlamentului Candu şi întreaga majoritate parlamentară”, a declarat şeful statului într-o postare pe Facebook.

Amintim că Andrian Candu a anunţat că deputaţii se vor convoca într-o şedinţă specială joi, 21 septembrie, pentru a examina repetat proiectele legilor returnate în Legislativ de către Igor Dodon.

Şeful statului nu a promulgat legea privind energetica, legea tichetelor de masă, reforma Academiei de Ştiinţe, legea cu privire la combaterea terorismului, transmite IPN.

„Considerăm că este inadmisibil ca cetăţenii să fie privaţi de anumite beneficii care aduc aceste legi, or anumite categorii profesionale să nu poată funcţiona din cauza că preşedintele Dodon are anumite interese sau are anumite orgolii. Egoismul său nu trebuie să afecteze soarta sau viaţa cetăţenilor”, a declarat Andrian Candu.