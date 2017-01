Filip, la un an de la învestire, răspunde opoziţiei cu versurile solistului Carla's Dreams: „Ne bucurăm în ciuda lor“ de rezultatele obţinute! VIDEO

„A fost un an în care am reuşit două lucruri care sunt mai de preţ decât raportările. În primul rând am recuperat credibilitatea Republicii Moldova în lume. Azi, parteneri de dezvoltare ne privesc din nou cu încredere. Or, asta înseamnă bani reali care au început să vină iar în ţară. Al doilea lucru important este că am reuşit să reaprindem o mică speranţă în acest popor că sunt şanse de mai bine”, a subliniat Filip.

Una din realizările guvernului anunţate de premier a fost decizia de a creşte „salariul minim garantat în sectorul real de la 1.900 de lei la 2.100 lei. Am indexat pensiile cu 10%”.

„Am demarat o foarte necesară reformă a sistemului de pensii care va asigura corectitudinea în sistem şi va crea resurse pentru a-l susţine pe termen lung. Nu este echitabil când pensia unor categorii de cetăţeni constituie 75% din salariul mediu, pe când la marea majoritate a pensionarilor această rată de înlocuire este de trei ori mai mică, 26 % raportate la salariu”, a mai adăugat prim-ministrul.

Pavel FIlip a remarcat şi faptul că Executivul a reuşit să „reuşit o reducere importantă cu 40% a preţurilor la circa 160 de medicamente. Înainte de această am majorat cu 50% alocările pentru medicamente compensate”.

„Am dispus creşterea cu 20% a salariilor lucrătorilor medicali”, a notat şeful Cabinetului de Miniştri.

Filip se arată optimist pentru anul 2017, fiind inspirat de mai multe cifre.

„Aproximativ 500 de milioane de euro reprezintă totalul sumelor externe deblocate pentru Moldova numai pentru anul 2016. A doua cifră, peste 350 milioane de euro, deblocaţi deja pentru următorii ani. A treia cifră, creşterea economică prognozată de specialişti de aproximativ de 3.5% din PIB. A patra, rata inflaţiei de 2.4%, a doua cea mai mică rata a inflaţiei din cei 25 de ani de independenţă”, spune premierul.

Pavel Filip nu a uitat nici de partidele de opoziţie care l-au criticat vehement în toată această perioadă, chiar din prima zi de la învestire.

„Vorba cântecului: dar noi ne bucurăm în ciuda lor de rezultatele obţinute. Sper ca realitatea să-i trezească şi să-i oprească din alte asemenea încercări critice de a ţine ţara în criza de instabilitate, iar mesajul meu pentru aceşti politicieni, aşa-zisa noua clasă politică este următorul: Demonstraţi că sunteţi mai buni decât partidele de la guvernare, nu că sunteţi mai răi şi distructivi. Aşa cum aţi făcut în 2016. Guvernul aşteaptă de la opoziţie idei şi soluţii constructive”, a precizat prim-ministrul.

Amintim că Guvernul Filip a fost învestit la 20 ianuarie, 2016, într-o atmosferă tensionată. Partidului Socialiştilor, Partidul Nostru şi Platforma DA au protestat în faţa Parlamentului pronunţându-se împotriva deciziei Legislativului de a acorda vot de încredere Guvernului. În cele din urmă, noul Guvern a fost votat cu 57 de voturi, iar Cabinetul de Miniştri în frunte cu Pavel Filip au depus jurământul în aceeaşi seară, aproape de miezul nopţii.