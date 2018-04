Experţi în energetică acuză nereguli la Red Union Fenosa pe timpul şefiei Silviei Radu. Reacţia fostului primar interimar al Capitalei

Într-o conferinţă de presă la IPN, Sergiu Tofilat a spus că încălcările se referă la faptul că Red Union Fenosa a transferat aproape 170 de milioane de lei unei companii în care Silvia Radu figura ca fondator şi administrator. În perioada 2000-2006, Red Union Fenosa a plătit companiei 139 de milioane de lei pentru servicii de consultanţă şi întreţinere a sistemelor informaţionale, iar în 2008-2012 i- a achitat încă 30 de milioane de lei.



Sergiu Tofilat a mai spus că, potrivit aceluiaşi raport, Red Union Fenosa a beneficiat de credite de la BERD şi Corporaţia Financiară Internaţională, subdiviziune a Băncii Mondiale, la rate de 4%. Ulterior, a împrumutat cinci milioane de dolari de la o companie afiliată holdingului Fenosa, la o rată de14,5%.

„Asta înseamnă majorarea cheltuielilor, reducerea profiturilor sau, cu alte cuvinte, evaziune fiscală”, a spus Sergiu Tofilat. Potrivit expertului, surse din CNA le-a comunicat că sunt cel puţin două dosare penale deschise pe marginea respectivului raport de control.



Tudor Şoitu, fost vicepreşedinte al Curţii de Conturi, a comunicat că i-a cerut Silviei Radu să comenteze neregulile, dar aceasta ar fi negat existenţa raportului.

„Silvia Radu minte cu desăvârşire. Cum o persoană care minte de a îngheaţă apele poate deveni primar de Chişinău. Cum poate administra treburile capitalei?”, se întreabă Tudor Şoitu.



Experţii au cerut ANRE să examineze public respectivul raport, iar dacă va constata că sunt cheltuieli nejustificate să le excludă din tarif.

Reacţia Silviei Radu

Într-o postare pe Facebook, Silvia Radu a spus că „acuzaţiile legate de modul în care a fost administrată Uinon Fenosa sunt minciuni, până şi pretinsul expert a confirmat, fără să vrea asta, spunând cât de disperat este să nu ajung în funcţia de primar şi sugerând că face toate aceste mizerii în acest scop”.

„Din respect pentru oameni şi adevăr, vreau să spun nişte lucruri foarte simple şi clare. Union Fenosa este o companie internaţională care are proceduri clare. Dacă făceam cea mai mică neregulă ei făceau plângere penală şi se adresau în primul rând justiţiei. Dimpotrivă, activitatea mea a fost apreciată, inclusiv de statul Spaniol, prin distincţia Crucea Ordinului Isabela Catolică”, a menţionat Silvia Radu.

Potrivit ei, activitatea sa la Union Fenosa „a stat sub lupa tuturor autorităţilor, permanent, sub diferite conduceri politice. Am respectat legea tot timpul în tot ce am făcut”.

„Eu înţeleg că acum deranjez anumiţi politicieni, candidaţi, grupuri de interese, televiziunile lor, anumite grupuri de influenţă afectate de curăţenia pe care am început să o fac în Primărie. Lor le transmit un mesaj foarte clar, nu puteţi convinge pe nimeni cu minciunile voastre şi pretinşii voştri experţi "energetici", deveniţi candidaţi eşuaţi între timp. Şi nu mă puteţi convinge să mă retrag din cursă ca să câştige candidaţii voştri politici!”, a conchis fostul Silvia Radu.