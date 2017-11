Dodon vrea cursă aeriană directă între Chişinău şi Erevan: Am examinat această posibilitate

„În mod special am evidenţiat cooperarea la nivel de organizaţii inter-regionale şi internaţionale. Am mulţumit părţii armene pentru susţinerea aspiraţiilor Moldovei de obţinere a statutului de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice. Am remarcat că pentru Moldova este foarte importantă experienţa şi avantajele pe care le-a obţinut Armenia din partea UEEA”, a declarat Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele susţine că în mod special a fost abordată colaborarea comercial-economică, subliniind că a menţionat şi oportunitatea examinării posibilităţii lansării unei curse aeriene directe între capitalele celor două state.

„A fost accentuată necesitatea realizării unor acţiuni corelate şi coordonate pentru promovarea şi aprofundarea acesteia. Un aport semnificativ în acest sens l-ar putea avea organizarea şi desfăşurarea primei şedinţe a Comisiei interparlamentare moldo-armene pentru colaborare comercial-economică şi eventuala organizare, în cadrul acestui eveniment, a şedinţei Forumului oamenilor de afaceri din cele două ţări”, a notat preşedintele.

De asemenea, în cadrul discuţiilor cu omologul său armean, Dodon a abordat şi subiectul privind intensificarea schimbului în sfera umanitară, în deosebi în sfera educaţiei, culturii, tineretului şi sportului.

„Am confirmat interesul nostru pentru o dezvoltare şi perfecţionare în continuare a cadrului contractual-juridic al relaţiilor bilaterale. În prezent, partea moldovenească examinează proiectul Acordului de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Republica Armenia, un document propus de partea armeană, care, în timpul cel mai apropiat, va fi pregătit pentru semnare”, a specificat şeful statului.

La final, preşedintele ţării i-a adresat conducerii Armeniei invitaţia de a efectua o visită oficială în Moldova în anul viitor.