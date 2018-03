Dodon: Vă promit că Republica Moldova va supraveţui, indiferent ce fac unioniştii

„Vreau să avem relaţii bune cu România, cu atât mai mult că ne ajutaţi foarte mult, proiecte economice, sociale, grădiniţe şi la mine în sat aţi făcut oleacă de reparaţie, care e problema? Gazoducte facem acum, ceea ce este „okay” (...) dar nu în ceea ce ţine de lichidarea statului. Lucrul acesta este inacceptabil”, a spus Igor Dodon într-un interviu oferit pentru Adevărul.

Preşedintele este sigur că unirea cu România nu va avea loc. În viziunea sa, asta ar presupune lichidarea statului moldovenesc, fapt ce nu va fi permis.

„Noi o să ne apărăm statul. Eu vă promit că Republica Moldova va supraveţui, indiferent ce fac unioniştii. Va supraveţui pentru că noi, moldovenii, am trecut prin etape şi mai grele. Am avut noi şi războaie la Vaslui cu turcii, multe am avut. Am reuşit cu Ştefan cel Mare să păstrăm statul acesta atunci, o să-l păstrăm şi acum”, a subliniat şeful statului.