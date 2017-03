Dodon: Dacă nu vom opri procesul de românizare, Moldova nu va avea viitor! VIDEO

„Misiunea noastră comună este foarte importantă, mai ales astăzi, când are loc distrugerea statalităţii moldoveneşti, se produce un proces de destructurare a matricei identitare moldoveneşti. Aşa s-a întâmplat că odată cu obţinerea independenţei, în mod paradoxal noi am început a pierde codul nostru cultural naţional. Noi am devenit jertfa informaţională, ideologică şi a campaniei psihologice de dezrădăcinare a identităţii moldoveneşti din memoria noastră istorică. Suntem obligaţi să ne consolidăm împotriva acestor provocări. Aceasta e datoria noastră. Fără identitatea moldovenească nu va fi nici statul, dar acolo unde statul este distrus, este distrus şi poporul, dar şi istoria lui cât de mare ea nu ar fi. Din punctul meu de vedere, Republica moldova se poate realiza ca un stat puternic numai păstrând percepţia despre identitatea moldovenească. În caz contrar, dacă noi nu vom opri procesul de românizare, ţara se va pierde, Moldova nu va mai avea viitor”, a declarat Igor Dodon

Şeful statului s-a mai plâns că moldovenlor li se impune administrativ o istorie şi o naţionalitate străină.



„Oaspeţilor noştri (adresându-se la cei prezenţi în sală) le poate părea de neînchipuit, dar copiii noştri învaţă în şcoli Istoria Românilor, însuşind mituri şi ideologia imperialistă a statului vecin, asta în pofida faptului că toate sondajele sociologice confirmă realitatea stabilită de peste 600 de ani că locuitorii şi conducerea ţării mereu s-au considerat Moldoveni”, a subliniat Dodon.