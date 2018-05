Veronica Herţa a demisionat din funcţia de director al S.A. Apă-Canal Chişinău: „Demnitatea mea este mai presus”

„Eu nu m-am ţinut niciodata de funcţii. Demnitatea mea este mai presus. Nici în concediu de boală artificial, cum fac alţii, nu am de gând să mă duc. Mă dau la o parte... Mă bucur că am reuşit să readuc la viaţă întreprinderea şi proiectul, mă bucur că am reuşit să facem o echipă, mă bucur că am reuşit să lansăm mai multe proiecte pentru asigurarea unui serviciu mai calitativ consumatorilor, mă bucur că am readus speranţa în ochii angajaţilor”, a scris veronica Herţa pe pagina ei de Facebook.

Ea a subliniat că are conştiinţa curată „că în toată activitatea mea din cadrul Primăriei mun. Chişinău şi din poziţia director general la Apă Canal, mi-am dăruit toată puterea şi priceperea pentru a asigura o dezvoltare durabilă în interesul consumatorilor dar şi angajaţilor”.

Herţa a afirmat că, atunci când a venit la Apă Canal Chişinău, întreprinderea era în prag de faliment: „datoriile faţă de furnizori, care au livrat echipamente în cadrul Proiectului, se ridicau la peste 2 milioane de euro, iar primul document care mi-a fost pus pe masă a fost Ordonanţa Instanţei privind încasarea a 16,2 milioane de lei”.