Flori, lacrimi şi lumânări în memoria unui campion. Zalăuanii i-au spus adio lui Gheorghe Guşet, pe Stadionul Municipal FOTO VIDEO

Peste 200 de persoane s-au adunat marţi seară, pe Stadionul Municipal din Zalău, pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a fost supranumit "uriaşul din Carpaţi". În sectorul de aruncare a greutăţii, oamenii au spus o rugăciune, au adus flori şi au aprins lumânări pentru a cinsti memoria marelui fost sportiv.

Dacă iniţial, Lorena Boberschi, soţia lui Guşet a anunţat că pe stadion va fi adus şi sicriul cu trupul neînsufleţit al marelui campion, în ultimul moment aceasta a revenit asupra deciziei. Copleşită de durere, cea care i-a fost alături nu doar în viaţa personală, ci şi în activitatea profesională, a vorbit printre lacrimi despre conul de umbră în care Guşet a fost "aruncat" de către autorităţile locale, dar şi despre greutăţile peste care a trecut din pasiune pentru acest sport: "Vreau să ştiţi că a iubit extrem de mult judeţul şi oraşul, mai mult decât l-a iubit oraşul pe el. A suferit enorm pentru că eu i-am fost antrenor mulţi ani la lotul olimpic şi nu am fost recunoscută ca antrenorul lui, să fiu făcută cetăţean de onoare odată cu el. Nu a avut niciun beneficiu decât locul de veci pe care îl are acum. Îşi dorea recunoaşterea pentru că am muncit împreună mult şi cu pasiune. Nu s-a dus niciodată la vreun concurs cu gândul să nu îl câştige. Numai că a avut condiţii de antrenamente mult mai rele decât cei cu care se bătea; nu ne puteam compara cu americanii şi ceilalţi. Mai mult decât atât, s-a dovedit în timp că majoritatea erau dopaţi. Aşa că Guşet, o să rămâi un campion, şi ai medalie şi tu la campionatele mari!"

Printre cei care au venit la Stadionul Municipal, locul unde "uriaşul din Carpaţi" s-a pregătit pentru marile competiţii şi a antrenat în ultimii ani, s-au numărat prefectul Florin Florian, senatorul Gheorghe Pop, Nicu Lăpuşan, primul antrenor al lui Guşet, foşti colegi de club, antrenori de la CSM şi CSS Zalău, preşedintele de la FC Zalău, Ioan Morar, precum şi Eugen Lazăr, primarul din Buciumi, comuna natală a regretatului sportiv. Au lipsit, însă, oficialii municipalităţii.

Multiplul campion balcanic şi naţional a încetat din viaţă în noaptea de duminică spre luni, la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, în urma unei grave afecţiuni cardiace. El va fi înmormântat miercuri, 14 iunie, la ora 13, în Cimitirul Central din Zalău.

