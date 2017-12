Condamnare definitivă pentru un edil care şi-a angajat fiicele la primărie şi a achitat din bani publici lucrări neefectuate

La aproape trei ani de la începerea procesului, fostul edil al comunei sălăjene Chieşd a fost condamnat definitiv. La prima instanţă, primarul a fost achitat pentru una din acuzaţiile de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilat faptelor de corupţie şi condamnat pentru o altă faptă de abuz în serviciu şi pentru două fapte de conflict de interese. Cătană primise de la magistraţii Judecătoriei Şimleu Silvaniei o pedeapsă de un an şi două luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de trei ani şi două luni.

Procurorii au atacat la Curtea de Apel decizia de la Şimleu, instanţa superioară pronunţându-se, definitiv, zilele trecute. Magistraţii clujeni au admis apelul şi au desfiinţat în parte sentinţa penală cu privire la dispoziţiile privind achitarea fostului edil şi a unui alt inculpat din dosar - Aurica Rodica Tout, soluţionarea acţiunii civile şi stabilirea cheltuielilor judiciare către stat. Pronunţând o nouă hotărâre, l-au condamnat pe fostul edil pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilat faptelor de corupţie la şase luni închisoare, rezultând aceeaşi pedeapsă de un an şi două luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de trei ani şi două luni.

Apelul formulat de către procurori i-a adus o condamnare şi contabilei Primăriei Chieşd, şi ea inculpat în dosar. Achitată de prima instanţă, Aurica Rodica Tout a fost găsită vinovată la Curtea de Apel Cluj de complicitate la abuz în serviciu asimilat faptelor de corupţie, pentru care a primit un an de închisoare, dar şi de complicitate la abuz în serviciu asimilat faptelor de corupţie, pedepsită cu şase luni de închisoare. Prin contopirea celor două pedepse, inculpata s-a ales cu un an de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de trei ani.

Au de plătit 25.000 de lei către ANAF

Pe durata termenului de încercare, atât ex-primarul, cât şi contabila trebuie să se prezinte trimestrial la Serviciul de Probaţiune Sălaj (SPS); sa anunţe, în prealabil, SPS orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea; să comunice şi să justifice către SPS schimbarea locului de muncă; să comunice SPS informaţii cu privire la mijloacele sale de existenţă. Nerespectarea acestor obligaţii atrage revocarea beneficiului suspendării pedepsei sub supraveghere.

Instanţa a mai stabilit ca Ioan Cătană şi Aurica Tout să achite peste 25.000 de lei, în cote egale, către ANAF-Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. Sentinţa Curţii de Apel Cluj este definitivă.

Potrivit procurorilor, în calitate de primar în Chieşd, Ioan Cătană a emis dispoziţii prin care şi-a încadrat cele două fiice la Primărie. În plus, a solicitat Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sălaj alocarea a 65.753 lei, în temeiul OG nr. 13/2012, deşi nu erau îndeplinite condiţiile legale pentru aceasta şi a dispus viramentul banilor într-un cont al SC Ceconi Group SRL Bixad, în baza unui contract de cesiune încheiat între SC Ceconi SRL Bixad în calitate de cedent şi SC Ceconi Group SRL Bixad în calitate de cesionar (cesiunea fiind acceptată de Comuna Chieşd, deşi nu exista o creanţă exigibilă pentru această sumă). El a mai dispus plata a 25.484,97 lei în contul SC Ceconi SRL Bixad pentru lucrări care, faptic, nu au fost realizate la baza sportivă Chieşd. Tot el ar fi depus la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj cererea prin care a solicitat alocarea sumei de 65.753 lei, în temeiul OG nr. 13/2012 şi a anexat respectivei cereri înscrisul intitulat “Situaţia obligaţiilor de plată către operatorii economici, furnizori de bunuri servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat” prin care a atestat în mod nereal împrejurarea că ar exista o creanţă a comunei Chieşd către SC Ceconi SRL în cuantum de 65.753 lei.

La rândul său, Aurica Tout a întocmit ordine de plată şi le-a semnat având a doua semnătură, prin aceste instrumente fiind decontate lucrări neefectuate către SC Ceconi SRL la baza sportivă în valoare totală de 25.484,97lei, şi fiind achitată suma de 65.753 lei către SC Ceconi Group SRL în condiţiile în care nu exista o creanţă exigibilă pentru această sumă în favoarea SC Ceconi SRL sau SC Ceconi Group SRL.

