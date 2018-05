Pantalonii cu care ar fi fost mituit şeful Poliţiei Rutiere Vaslui. „Am dus haine la mai multe instituţii, chiar şi la DNA“

La termenul de joi, 31 mai, au fost citaţi pentru a se prezenta în faţa instanţei primii şase martori din lucrări, însă dintre aceştia s-a prezentat un sala de judecată unul singur: şoferul unei societăţi de confecţii. Potrivit procurorilor DNA, şoferul societăţii Pancarprod ar fi fost solicitat de patronul său să-i transporte subcomisarului Iulian Munteanu o sacoşă cu pantaloni de uniformă de poliţie.

Obiectul de vestimentaţie, potrivit DNA, ar fi reprezentat mita în schimbul căreia Iulian Munteanu i-ar fi promis patronului societăţii, Petrică Sălceanu, că va interveni pe lângă un ofiţer de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei Târgu Bujor, pentru a-i soluţiona favorabil dosarul în care era cercetat pentru conducere fără permis.

Şoferul societăţii Pancarprod a declarat judecătorilor că transporta în mod frecvent obiecte de îmbrăcăminte funcţionarilor din instituţiile publice, iar despre pantalonii care au ajuns la Iulian Munteanu a afirmat că ştia că ar fi fost dus la societatea de confecţii din Huşi pentru modificare.

Cum au ajuns pantalonii la Iulian Munteanu

”Şeful meu, domnul Sălceanu, mi-a dat o sacoşă în care se afla o cămaşă sau pantaloni, nu mai ştiu exact, însă era vorba de uniformă de poliţie, şi mi-a solicitat să i-o duc domnului Iulian Munteanu la Vaslui. Mi-a spus că au fost date la refăcut, nu mi-a dat alte detalii. Nu ştiu dacă Iulian Munteanu i-a plătit domnului Sălceanu. Mie nu mi s-a dat nicio sumă. Am plecat de la Huşi, iar când m-am apropiat de Vaslui l-am sunat şi am stabilit să ne întâlnim în zona de case a cartierului 13 Decembrie. Nu era prima dată când realizam astfel de servicii, să transport sacoşe cu haine la diverse instituţii. Am dus haine la multe instituţii, la Poliţia Locală, la Poliţia Judeţeană, chiar şi la DNA. Domnul Sălceanu suna de la Huşi şi întreba dacă poate trimite pe cineva cu coletul. Eu doar îl transportam, în general era vorba de uniforme. De câteva ori, domnul Sălceanu a transmis şi suma ce trebuia să o încasez”, a declarat martorul în faţa completului de judecată.

Precizarea că ar fi transportat colete cu haine de la societatea de confecţii inclusiv angajaţilor de la DNA a stârnit amuzamentul celor din sală, unii dintre poliţişti inculpaţi, printre care şi fostul şef al IPJ Vaslui, Mihai Carp, izbucnind în râs şi comentând ironic. Atitudinea a fost sancţionată verbal de preşedintele completului de judecată, care le-a cerut inculpaţilor indisciplinaţi să respecte solemnitatea şedinţei, în caz contrar vor fi sancţionaţi.

În cazul celori cinci martori care au lipsit de la termenul de joi, printre care s-au numărat şi foşti agenţi ai Biroului Rutier Vaslui, judecătorul a dispus citarea acestora cu mandat de aducere, sub sancţiunea amenzii, în cazul în care vor refuza din nou să vină la audiere. Pentru termenul următor, stabilit la 15 iunie, urmează a fi audiaţi şapte martori.

Scandalul care a zguduit Poliţia Vaslui

Fostul şef al Biroului Rutier Vaslui, Iulian Munteanu a fost arestat pe 19 decembrie 2015, alături de comisarul şef Mihai Axente, din cadrul Direcţiei Rutiere a IGPR, pe care l-ar fi mituit pentru a nu fi sancţionat în urma controlului efectuat la Vaslui. Munteanu este acuzat că ordona subalternilor să falsifice procese verbale pentru a scuti de amenzi sau dosare penale persoanele din anturaj sau de la care urma să obţină beneficii. Iulian Munteanu şi Mihai Axente au fost trimişi în judecată, alături de alţi 19 inculpaţi, printre care şi fostul şef al IPJ Vaslui, comisarul Mihai Carp. De altfel, 11 dintre cei 21 de inculpaţi sunt poliţişti.

În sarcina subcomisarului Iulian Munteanu, procurorii au reţinut cele mai multe fapte: luare de mită (3 infracţiuni), dare de mită, în formă continuată (două acte materiale), trafic de influenţă (3 infracţiuni), din care una în formă continuată, cumpărare de influenţă, abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (3 infracţiuni), instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (11 infracţiuni), fals material în înscrisuri oficiale, instigare la fals material în înscrisuri oficiale (5 infracţiuni), fals intelectual şi instigare la fals intelectual (2 infracţiuni).

În prezent, Iulian Munteanu activează în cadrul IPJ Vaslui, făcând parte din trupele speciale de intervenţii. Fostul şef al IPJ Vaslui, Mihai Carp şi fostul şef al Serviciului Rutier, Ioan Vârlad, s-a pensionat în urma izbucnirii scandalului.