VIDEO Povestea tragică a fostului solist din trupa primarului Timişoarei. Medicii vor să-i taie un picior

Mircea Parasca a fost unul dintre cei mai apreciaţi menestreli din centrul istoric al Timişoarei. Îi încânta pe cei care traversau strada Alba Iulia, fie ei timişoreni, fie turişti. Trubadurul transforma strada într-un veritabil cenaclu, iar oamenii îl răsplăteau cu bani. De puţin timp, s-a lăsat liniştea pe strada care leagă Piaţa Victoriei de Piaţa Libertăţii. Vocea şi chitara artistului stradal nu se mai aud. Mircea Parasca este internat la spital, iar medicii vor să-i amputeze un picior.

„Am mai multe probleme. Sufăr de boala fumătorului, varice. Dar cealaltă boală este mai cumplită. E vorba de hidrosatelidă, despre medicina nu cunoaşte prea multe lucruri. Nu se ştie cauza, nici tratament nu prea există. Aşa că sufăr. Slăbesc pe zi ce trece, înghit foarte greu, dar sunt încărcat pozitiv. Medicii trebuie să se decidă. Se taie picioarele, nu se taie... La piciorul drept e cangrenă. E foarte grav. Piciorul stâng mai merge”, a declarat Mircea Parasca.

A cântat cu primarul Timişoarei

Mircea Parasca face parte din boema timişoreană. Din 1974 era în cenaclul muzical Alma Mater Timisiensis al Casei Studenţilor, a fost chiar şi preşedintele cenaclului “Alma Tim”, dar în timpul facultăţii a cântat alături de Nicolae Robu, primarul Timişoarei.

„Prietenia cu Robu s-a născut la Căminul 16. Cântam pe balcon când a apărut Robu, care stătea la 309, eu stăteam la 320, el era la Poli, eu la Universitatea de Vest, la Filologie. A venit şi mi-a spus că el are o formaţie şi dacă nu doresc să cântăm împreună, pentru că era în căutare de solist. Mi-a spus că formaţia e cam departe, este la Bocsig, în judeţul Arad. Aşa s-a infiripat prietenia dintre noi. Toate cele patru veri, în vacanţă, le-am petrecut la Bocsig. A fost mirific. Mai în glumă, mai în serios <Lae> spune că el m-a format pe mine. Eu îi arunc atunci că până să mă găsească pe mine, ei nici nu au auzit de Deep Purple, Uriah Heep sau Led Zeppelin”, a povestit Mircea Parasca.



S-a apucat de legumicultură

După facultate, Mircea Parasca a ajuns în judeţul Neamţ, ca profesor de engleză şi franceză. După un timp a revenit în Banat. Spune că s-a apucat de legumicultură şi a lăsat chitara de-o parte. „A fost o sincopă în ce priveşte activitatea culturală şi muzicală. Stăteam la ţară şi eram îndrăgosit de agricultură. Nu aveam casa mea, stăteam tot timpul în chirie. Mă mutat destul de des, dintr-un sat în altul”, afirmă Parasca.





„La început mi-a fost ruşine”

Prietenia dintre Mircea Parasca şi Nicolae Robu a rămas în timp, iar atunci când primarul Timişoarei a dat anunţ că solicită artişti stradali, Mircea Parasca şi-a scos chitara prăfuită şi a răspuns prezent.

„Eram la Chevereşu Mare, înainte de salar. Nu mai aveam bani. Nu aveam nimic. Îmi mai trebuiau şapte lei să-mi cumpăr o cartelă de telefon. Am venit la Timişoara să mă întâlnesc cu doamna directoare, să-mi dea nite bani, şi atunci am văzut un tip care cânta la chitară. M-am gândit că pot să iau şi eu chitara sub braţ şi să cânt. La început mi-a fost ruşine, mi se părea că mă pun să cerşesc. Aveam altă filosofie. Primul om care mi-a pus cinci lei, mi-a spus că am o voce extraordinară. Iar asta a contat mult. Aşa a început”, a declarat Mircea Paraşca.

Din nou „pe scenă” cu Robu

Interesant este că Mircea Parasca şi Nicolae Robu aveau să cânte din nou împreună, pe stradă.

„Cântam pe stradă, iar la un moment a trecut pe acolo Robu. L-am rugat să îmi arate la chitară notele şi acordul de la <I’m Sailing>, de la Rod Steward, pentru că mie nu îmi ieşea. Între timp s-a adunat şi lumea, pentru că puţini au avut ocazia să-l vadă pe primar cântând la chitară. A ieşit o chestie extraordinară. Culmea a fost că lumea punea bani în husa de chitară. Am câştigat mult atunci”, glumeşte Mircea Parasca.





Trubadurul povesteşte că cea mai mare sumă de bani câştigaţi pe stradă a fost aproape 1.000 de lei, în nici trei ore.

„Faptul că eu eu aduc un mesaj publicului, transmit ceva, îi spun ceva, nu lălăi, asta place. De aceea sunt atât de bine plătit. Au fost situaţii în care primeam şi 100 de lei de la un singur trecător, sunt situaţii în care se dau 50 sau 10 lei, dar şi situaţii când primesc un leu”, a continuat Parasca.

Concert umanitar în Piaţa Sf.Gheorghe

Primăria Timişoara organizează astăzi, de la ora 17.00, un concert umanitar, pentru susţinerea lui Mircea Parasca. Şi-au anunţat prezenţa la evenimentul din Piaţa Sfântul Gheorghe Ilie Stepan şi Horia Crişovan, Vadim Cruscov, trupele Peregrinii şi Vest Phoenix Cover, care se vor alătura artiştilor stradali ce vor concerta. Şi Mitropolia Banatului s-a alăturat evenimentului caritabil. În Catedrala Mitropolitană se află o urnă în care se strâng bani pentru Mircea Parasca.

"Îmi pare rău că nu pot să fiu şi eu la acest spectacol de caritate. Dar mă bucur că nu am fost uitat în aceste momente grele. Nu m-am aşteptat să sară aşa multă lume pentru mine", a încheiat artistul.

De la spital, Mircea Parasca va pleca spre un centru de primire, pentru că nu are o casă, nici aparţinători.