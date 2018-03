VIDEO Ion Caramitru aniversează 76 de ani, la Timişoara. "Am fost propus ca Cetăţean de onoare al oraşului, m-au refuzat pentru că PSD-ul nu mă agrea"

Ion Caramitru, care împlineşte astăzi, 9 martie, 76 de ani, a fost invitat la Timişoara pentru la “Conferinţele UVT”, eveniment moderat de scriitorul Mircea Mihăieş. „Caramitru este un personaj pe care-l vânăm de multă vreme”, a spus Mihăieş.

Publicul timişorean care a venit în Aula Magna a Univerităţii de Vest, l-a regăsit pe Caramitru în mare formă. „Magia cuvintelor” au fost foarte frumos împachetate în confesiuni, în amintiri, în interpretări personale ale lui Ion Caramitru.

„Nu este doar un mare actor, cred că este un intelectual de cea mai bună factură, un om care ştie ce este cultura, care are o mare responsabilitate pentru ea şi face efort pentru a o promova”, a mai spus Mihăieş.



La finalul conferinţei, Ion Caramitru a acceptat să vorbească pentru „Adevărul” despre pregătirile Timişoarei pentru 2021, când oraşul va fi Capitală Culturală Europeană.

„Eu ştiu foarte bine despre ce este vorba. Sunt la originea poveştii cu Sibiu – Capitală Culturală Europeană. În mai 1997, în primul an de ministeriat, am organizat la Sibiu o întâlnire cu miniştri culturii din mai multe ţări din Europa. A fost o perioadă în care noi vroiam să intrăm în Uniunea Europeană. Doamna ministru al culturii din Luxemburg a venit pentru prima dată în Sibiu, am dus-o în două sate săseşti, şi a avut surpriza, până la lacrimi, să vorbească luxemburgheza veche cu saşii bătrâni de acolo. A crezut că e o minune. A văzut şi tot acest patrimoniu vechi din secolul XII-lea în coace. S-a îndrăgostit de Sibiu. Peste două săptămâni mi-a dat telefon că au votat în Guvernul Luxemburghez fonduri pentru începutul restaurărilor din Sibiu, ei au inscripţionat turistic întreg oraşul, pe urmă au şi restaurat o clădire ruinată, care a devenit Centrul Cultural Luxemburghez. După ce am plecat de la Guvern, am rămas în legătura cu ea. Într-o zi mi-a dat un telefon să-mi spună că are o idee. Luxemburgul este capitală culturală peste cinci ani şi ea s-a gândit să împartă titlul cu Sibiul, pentru că au aici patrimoniul, limba şi aşa mai departe. Am spus că e minunat. Sibiul a ajuns Capitală Culturală Europeană fără să aplice, nu a fost selecţie”, a declarat Caramitru.

Actorul crede că Timişoara se va ridica la nivel înalt în 2021, însă pentru asta are nevoie să fie sprijinită de la Bucureşti.

„Sunt foarte mândru de Timişoara pentru că am contribuit şi eu la reconstrucţia ei cât timp eram la Minister. Palatul Baroc eu l-am făcut, de la cap la coadă. Am avut una din cele mai mari cheltuieli în materie. Şi alte lucruri. Apropo, la un moment dat am fost propus Cetăţean de onoare al Timişoarei. Dar am fost refuzat la votul consilierilor locali pentru că PSD-ul nu mă agrea. Nu am ieşit la vot. Ar fi trebuit deja ca Guvernul să aibă o politică de subvenţionare a Timişoarei. Oraşul face tot ce poate... Se anunţă numele capitalei cu cinci ani înainte tocmai pentru a avea timp să repari oraşul, să-l faci mai primitor - am văzut câteva clădiri care au fost restaurate, dar e foarte modest faţă de câte mai sunt. Dar Timişoara are forţă, e un oraş minunat. Va urma o perioadă din care Timişoara va avea de câştigat enorm. Şi geografic e bine plasată, e accesibilă, aeroportul e cum trebuie, mai trebuie nişte hoteluri, dar în general e bine pregătită. Dar fără ajutorul de la Guvern, e degeaba”, a mai spus Caramitru.