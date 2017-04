VIDEO Ilie Năstase, recidivist în materie de mitocănie. Fostul tenisman către o jurnalistă: „Îţi sparg faţa”

Comportamentul violent şi injuriile nu sunt o noutate pentru Ilie Năstase. Aflat în permanenţă în centrul atenţiei şi ajuns în anul 2009, alături de Hagi şi Nadia Comăneci, imaginea României într-un clip de promovare a ţării noastre în lume, Ilie Năstase a intrat în atenţia presei din Timişoara după ce intrat într-o relaţie cu controversata Brigitte Sfăt.

Pe fondul relaţiei cu Brigitte, în 2010 Ilie Năstase începuse să vină frecvent în Timişoara, iar într-una din seri o jurnalistă din oraş a surprins „imaginea României” în centrul Timişoarei. Întrebat ce face la Timişoara, Năstase a reacţionat violent, ameninţând-o şi înjurând-o pe jurnalistă. „Vrei să îţi sparg faţa? Dute-n morţii mă-tii. Îţi sparg faţa”, a reacţionat Năstase.





După incident, Ilie Năstase a declarat pentru „Adevărul” că incidentul a avut loc pentru că a fost agasat de jurnalistă. Năastase a mai declarat atunci că se gândeşte să militeze pentru a nu se mai cumpăra ziarele. „Cum aveţi voi voie să îmi faceţi poze şi să mă filmaţi, aşa am şi eu voie să reacţionez. Dacă vine cineva şi mă deranjează, am şi eu dreptul să fac ce vreau. Eu nu sunt om rău, dar dacă vine şi mă ia cu răul în faţă şi cu un aparat pe care mi-l pune în faţă, reacţionez şi eu. Ea (n.r. jurnalista) nu are dreptul asupra mea mai mult decât am eu dreptul asupra ei. Şi când o să se dea o lege în care spune că cel care vine şi mă deranjează face şi el puşcărie cum fac şi eu dacă îl bat pe el, atunci o să meargă bine România. Nu are nimeni dreptul mai mult asupra mea decât am eu asupra lui. De ce? Că el e ziarist şi eu ce, marionetă?”, spunea Năstase.

Incidentul de la Timişoara nu este singurul. Jurnaliştii Antena 1, care îl aşteptau pe Năstase pe aeroport, au fost agresaţi şi ei de Ilie Năstase în acelaşi stil.