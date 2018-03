Timişoara va avea în premieră un festival de magie. Suma alocată scamatoriilor

Întrunit marţi în şedinţă, Consiliul Local Timişoara a aprobat Agenda Culturală a oraşului pentru 2018. Una dintre cele mai mari sume, 1.000.000 de lei, a fost alocată Festivalului European al Dramaturgiei. Aceeaşi sumă a fost alocată şi „sprijinirii vieţii academice, culturale şi ştiinţifice a Municipiului Timişoara (congrese, simpozioane, dezbateri)” în timp ce Revolution Festival a primit o alocare de 900.000 de lei.

Pentru Târgul de Crăciun din 2018 şi Revelionul 2018 s-au alocat 850.000 de lei, iar pentru Festivalul Jazz Tm, 800.000 de lei. Cu ocazia supunerii proiectului la vot, consilierul local PNL, Grigore Grigoroiu a propus alocarea unei sume de 150.000 de lei pentru organizarea în luna septembrie sau octombrie a unui festival de magie. Grigoroiu a declarat că iniţiativa a venit din partea Casei de Cultură a Municipiului.





Suma alocată festivalului de magie este cu 100.000 de lei mai mare decât cea alocată manifestărilor dedicate Revoluţiei din Decembrie 1989. Primarul Nicolae Robu a declarat că, la nevoie, suma alocată manifestărilor dedicate Revoluţiei poate fi suplimentată. „Nu blocăm bani în buget de acum pentru ce se va întâmpla în decembrie. Vom avea rectificări de buget şi dacă vom avea evenimente de substanţă care merită mai mulţi bani se va face rectificare. La festivalul de magie se doreşte să fie reprezentaţii care să atragă public, care să placă, în domeniul acesta al magiei”, a declarat Robu.

Întrebat cum vede festivalul de magie în condiţiile în care a criticat spectacolul de circ organizat de Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii, Robu a declarat că nu are legătura una cu alta. „Eu nu am criticat spectacolul de circ. Era vorba de sume fabuloase. Eu am spus că îi admir şi pe cei care fac circ, dar că nu trebuia să se înceapă cu un circ şi că nu e în regulă să se cheltuiască sute de mii de euro pentru spectacole de circ”, a declarat Nicolae Robu.