Timişoara Air Show, spectacol inedit la apus de soare. Unii şoferii au făcut şi două ore până la aeroport

Aeroportul Timişoara a găzdui, sâmbătă seara, a patra ediţie a Timişoara Air Show. Pentru prima dată spectacolul s-a organizat la lăsarea serii.

Conform organizatorilor peste 11.000 de persoane au participat la mitingul aviatic. Asta a făcut ca drumul de la Timişoara spre aeroport să fie practice blocat. Unii au statîn trafic şi două ore! Mulţi au şi renunţat să mai înainteze şi au făcut cale întoarsă.

Pe cer au evoluat piloţii Forţelor Aeriene Române care au venit cu escadrila de elicoptere şi cu avioanele militare MIG 21. Acriobaţii au făcut piloţii de la Formaţia ASALT, iar în premieră a fost prezent şi singurul avion biplan de acrobaţii din România, Skybolt of Romania.

Cel mai spectaculos moment a fost cel oferit de Iacării Acrobaţi, care au evoluat alături de Jurgis Kairys, pilotul lituanian care este o adevărată legendă a acestui sport.







Tabloul a fost întregit şi de prezenţa pe pista de avion a motoclicliştilor de la Timişoara Bikers.

La final, spectatorii au putut asista la un show incendiar cu formaţia „tribut AC/DC”, The Rise of The City King (The R.O.C.K) din Bucureşti.