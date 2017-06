Sute de membri PSD adunaţi la Timişoara pentru susţinerea lui Sorin Grindeanu. „România trebuie să scape de Dragnea şi de acoliţii lui“

„Premierul Sorin Grindeanu vine acasă, la Timişoara! Vine acolo de unde a pornit! Sâmbătă, la ora 13,00 va avea loc Comitetul Executiv Judetean! Timisoara, Timisul pot sa fie alaturi de Premierul lor, de Premierul României! Să nu îl lasam pe Dragnea sa castige! Malefic si fara scrupule ne fura tara noastra si a copiilor nostri! Sa-l asteptam pe Sorin Grindeanu, maine, la sediul PSD! Sa ne uitam in ochii lui si sa-i dam taria de care are nevoie pentru a salva Romania de Dragnea! Acum pot castiga romanii! Nu e cale de intoarcere! Cu sau fara Sorin Grindeanu premier, România trebuie să se scape de Dragnea si acoliţii lui!”, a scris pe Facebook fostul purtător de cuvânt al PSD Timiş, Lucian Ursuleţu, primul care şi-a anunţat demisia din PSD după retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Grindeanu.

Sute de social – democraţi din Timiş şi Caraş – Severin au răspuns apelului şi s-au adunat sâmbără la sediul PSD Timiş, acolo unde a ajuns, în jurul orei 13.30, şi Sorin Grindeanu.



„Am venit azi acasă pentru că am vrut să văd dacă în Timişoara, în Banat, mai există oameni cărora să nu le fie frică. Eu cred că nu poate să mă dea Liviu Dragnea afară din acest partid. Nu a câştigat Liviu Dragnea alegerile. Au câştigat alegerile sutele de mii de membri, nu o singură persoană care vrea să confişte ţara. Acest lucru nu este posibil. În momentul în care îşi va asuma demisia, eu îmi voi da demisia. Trebuie să se organizeze congres. Teama de oameni îl face pe Liviu Dragnea să rămână într-un cerc restrâns. Fuge de oameni. Cel care fuge de oameni nu are cum să fie preşedinte. De aceea i-am cerut demisia. În 2016, când am pornit primii paşi, la alegerile locale şi la lansarea candidaţilor pentru alegerile locale, am spus un lucru pe care îl reiau: noi trebuie să fim de partea bună a istoriei. Am vrut să văd dacă voi continua pe acest drum care să ne ducă la ceea ce vă spuneam. Văd că sunteţi hotărâţi. Haideţi să ne organizăm atunci”, le-a transmis Grindeanu activiştilor PSD, care au scandat „Grindeanu PSD”, „Grindeanu prim-ministru” şi „Jos Dragnea”.