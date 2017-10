Rockerii din Timişoara îşi strâng mâinile pentru un mega-concert caritabil. Banii strânşi vor merge la două spitale afectate de marea furtună

Istoria a demonstrat că în cazuri de situaţii grave, oamenii pot fi împreună. În 17 septembrie, Timişoara a fost măturată de o puternică furtună, care a lăsat în urmă numeroase pagube. A luat şi două vieţi. Imediat după nenorocire, Ilie Stepan, liderul trupei Pro Musica, s-a gândit la un concert pentru Timişoara.

„La acest concert am început să lucrăm la câteva minute după furtună. Am luat legătura cu primarul, seara am luat legătura cu Nicu Covaci şi Adi Bărar, iar din a doua zi ne-am format staful şi am chemat trupele timişorene să ni se alăture. Mai întâi pe cele mai cunsocute, iar pe lângă ele şi generaţiile mai tinere. Vom avea muzicieni de la 14 la 70 de ani. Ce este foarte important, în scurt timp am reuşit să stabilim calendarul comun. Este extraordinar că în nici trei săptămâni am ajuns la faza în care suntem acuma”, a declarat Ilie Stepan.

Bani pentru clinicile de la Pădurea Verde

Banii care se vor strânge se vor duce către spitalele care au fost afectate în urma furtunii. Este vorba în special de cele două unităţi sanitare de la Pădurea Verde, Clinica de Cardiologie şi Clinica de Boli Infecţioase „Victor Babeş”.



„Din lacrimile noastre, puse într-un borcan de lacrimi-ca metaforă, vrem să-i sensibilizăm pe cei care trebuie să ajute oraşul. Este Guvernul, sunt instituţiile abilitate care trebuie să ajute un oraş care a fost lovit puternic. Nu a fost joacă”, a mai spus Ilie Stepan.





„E vorba de un gest foarte firesc. Apreciez iniţiativa şi sunt onorat să particip la acest concert. Sperăm să se adune lume, sunjt atâtea formaţii într-o singură zi... Puteam să facem un eveniment pe două zile, se adunau mai mulţi bani. Nu vrem să fie doar un gest simbolic, vrem chiar să ajutăm. Sunt oameni care pot ajuta, sunt firme mari care pot ajuta, ”, a afirmat Nicu Covaci, liderul de la Phoenix.



„Iniţiativa îi aparţine lui Ilie Stepan. Eu am pus doar un umăr. O să încercăm să facem tot ce putem pentru oraşul acesta. Suntem patrioţi locali. Timişoara este oraşul în care ne-am născut şi pentru noi e cel mai frumos. Doresc să vină cât mai multă lume, să participe la strângerea unei sume cât se poate de considerabile, să putem ajuta”, a adăugat Adi Bărar, de la Cargo.

"E greu de înţeles gestul Guvernului"

Primarul Nicolae Robu este dezamăgit că Guvernul nu a dorit să ajute Timişoara, după nevoile sale.



„Sunt cheltuieli importante. Numai pentru pagubele de la şcoli am cerut Guvernului României 20 de milioane de lei. Am primit peste 2 milioane de lei. E greu de înţeles gestul Guvernului, în condiţiile în care alţii au primit între 5 şi 9 milioane de lei. Au fost pagube şi la spitale, la clădiri administrative, la instituţii culturale. Pagube au fost şi în sectorul privat. În acest context a apărut iniţiativa ca trupele rock ale Timişoarei să se adune într-un concert caritabil. Banii de la concert vor merge la spitale. Cele mai mari stricăciuni au fost la Clinica de Boli Infecţioase, dar a fost afectată serios şi Clinica de Cardiologie”, a explicat primarul Nicolae Robu.







Concertul pentru Timişoara va avea loc duminică, 8 octombrie, în Piaţa Libertăţii. Pe scenă vor urca, începând de la ora 15.00, Skywalkers, All Friends Band, Vest, Sonatic, Within the Nova, Rock Abil, Melting Dice, JazzyBIT, Implant Pentru Refuz, Survolaj, Bega Blues Band, Cargo, Pro Musica şi Phoenix, ultima trupă urmând să cânte de la ora 21.50. Evenimentul este prezentat de criticul muzical Mimo Obradov.

Bilete vor costa 50 de lei.



În timpul concertului, în Piaţa Libertăţii se va putea intra de pe trei laturi: dinspre Piaţa 700, dinspre strada Vasile Alecsandri şi de pe strada Alba Iulia.