FOTO Spaţiul de sub podul din Calea Şagului a fost iluminat arhitectural de o artistă din Serbia

În contextul în care Timişoara devine Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 sub semnul simbolic al luminii – “Iluminează oraşul prin tine însuţi!” -, lucrările de artă urbană trebuie să preia şi să reflecte acest deziderat al comunităţii.

Fundaţia Triade, consecventă programului său de susţinere a artei în spaţiul public, a obţinut finanţarea din parteaAdministraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) şi a realizat, cu ajutrul sîrboaicei Alexandra Stratimirovic, lucrarea “Passage”. Evenimentul face parte din bienala Art Encounters 2017.

“Am pornit dintr-un loc lipsit de privilegiul centrului, sub un pod dintr-o zonă gri a oraşului, tocmai pentru a sugera puterea transformatoare a artei şi a luminii. Am gândit acest proiect ca aport al Fundaţiei Triade, în calitate de co-organizator ai Bienalei Art Encounters 2017, la secţiunea de artă în spaţiul public. Am considerat că amploarea bienalei poate conferi cea mai bună vizibilitate momentului în care lucrarea de artă va fi prezentată in situ ca intervenţie luminoasă. Ţinând cont de efervescenţa pe care bienala o creează, am considerat că sinergiile născute cu acest prilej pot contribui la o valorizare pe măsură a unui moment luminos, în sens simbolic: deschiderea oraşului spre lumina artei contemporane, a partajării emoţiei estetice, a participării la spiritul emulativ al momentului ce se construieşte împreună”, a declarat Sorina Jecza, preşedinte Fundaţiei Interart Triade.





“Passage” (“Pasaj”) este o instalaţie ce foloseşte drept mediu de expresie lumina. Concepută de către artista Aleksandra Stratimirovic, realizarea lucrării s-a bucurat de sprijinul consistent al specialiştilor în tehnologii de iluminat din oraş (de la Elba şi AEM).

Artista a fost inspirată de simplitatea arhitecturală distinctă a podurilor, de amplasarea ritmică a grinzilor şi a stâlpilor acestora, precum şi de diversitatea spaţiilor imaginare care apar sub poduri.

Iluminarea realizată de Aleksandra Stratimirovic sub pod va rămâne oraşului şi va deveni o atracţie pentru locuitorii din zonă.

Aprinderea luminilor a fost însoţită muzical de Cvintetul de suflători din cadrul Filarmonicii Banatul.





Aleksandra Stratimirovic Daggfeldt este artistă de origine sârbă, ce trăieşte şi lucrează în Suedia, în principal cu lumina.

A absolvit studii de artă decorativă (sticlă şi ceramică) la Academia de Arte Aplicate din Belgrad şi design de iluminat la Academia Regală de Arte Frumoase şi Design din Stockholm, Design Studio, Academia Regală de Arte Frumoase şi Design din Stockholm. A făcut studii pentru lumină naturală şi arhitectură la Institutul Regal de Tehnologie.

Alexandra Stratimirovic realizat lucrări pentru spaţiul public în Suedia şi Serbia.