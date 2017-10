FOTO Record de maşini de colecţie la Retroparada de Toamnă 2017. Sârbii au venit cu la Timişoara cu veritabile bijuterii pe două şi patru roţi

Număr record de maşini la cea de-a cincea ediţie a Retroparadei de Toamnă, organizată de Retromobile România – filiala Timiş. 76 de maşini şi motociclete oldies din România, Serbia şi Ungaria au putut fi admirate, sâmbătă, pe platoul din faţa Operei.

Una dintre vedete paradei a fost un Chevlolet Bel-air, model fabricat între 1953-1975. Este modelul de maşină cu care a circulat actorul Robert Redford în filmul „Havana”. Maşina înmatriculată în Grecia a fost achiziţionată de un colecţionar din Timişoara. Cea mai veche maşină de la paradă este un DKW din 1935, achiziţionat de un medic stomatolog din Timişoara. Bunicul său a avut în perioada interbelică, în Timişoara, un model identic.

Un alt DKW prezentat la paradă, fabricat în 1938, este chiar “veteran de război” din Timişoara. Este o maşină care a circulat pe străzile Timişoarei până la mijlocul anilor '80.



„Cea mai urâtă maşină din lume” vine din Ungaria



Sârbii au adus şi o motocicletă de miliţie



„Este un motor BMW cu o capacitate de 470 cmc. A fost în posesia miliţiei până la sfârşitul anilor 80. Eu colecţionez vehicule care au aparţinut miliţiei din fosta Iugoslavia. Acea mică maşină de miliţie Zastava 600, pe care aţi putut să o vedeţi la Timişoara, este tot maşina mea. Mai am şi modelul mare de Zastava 1300, şi cu ea am fost aici. Acum am decis să vin cu motorul. Este o motocicletă echipată complet, cu sirenă, staţie radio”, a spus Neisz Jozsef, de la Old Timer Subotiţa.