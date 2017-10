Directorul SRI, la Timişoara: „Sunt esenţa Transilvaniei. Un pic de german, un pic de maghiar, un pic de român şi un sfert de oltean”

Iată câteva din răspunsurile pe care le-a dat directorul SRI la întrebările pe care le-a primit.



Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de Informaţii a vorbit în faţa studenţilor şi profesorilor de la Universitatea de Vest din Timişoara, despre schimbarea de mentalitate în SRI. Iată câteva din răspunsurile pe care le-a dat directorul SRI la întrebările pe care le-a primit.„Timişoara a avut permanent un rol istoric semnificativ în conectarea noastră la spiritul lumii libere, ca prima poartă românească spre Occident. Timişoara este un vector de afirmare a identiţii noastre europene...”.

Noua generaţie care vine, este cea care va scoate România definitiv din negura trecutului



„Cred fundamental că România se poate dezvolta democratic doar cu elite bine pregătite şi educate în spirit occidental. Valorile occidentale sunt cele care au dat societăţile libere. Noua generaţie care vine, este cea care va scoate România definitiv din negura trecutului, va aduce alte perspective, una bună.

M-am născut într-o epoca în care libertatea părea imposibilă. Am trăit o mare parte a vieţii mele în libertate. Libertatea nu o poţi înţelege cu adevărat decât atunci când nu o mai ai”.

Vârstă medie în SRI este 37 de ani

„SRI se uită atent la masteranzi pentru ar putea avea viitori colegi în serviciu.



Serviciu are de câştigat dacă aduce sânge proaspăt în sistem, mentalităţi, inovaţii... Pentru noi este esenţial orice curs de studiu de securitate. Eu sunt absolvent de „Babeş-Bolyai”, nu m-a căutat nimeni de la SRI să fiu măcar analist. Cred că serviciul trebuie să aibă parteneriate corecte, oneste, în care toţi să avem deschiderea de a aduce elite în serviciu.

Vârstă medie în SRI este 37 de ani. 80 la sută dintre ei vorbesc engleză. Nu mai există decât sub 100 de persoane – cred că s-au pensionat şi ei - de dinainte de 1989. Este o instituţie complet nouă, cu noi valori şi cu noi mecanisme de gândire intelectuală...

Această instituţie trebuie să fie conectată la lumea în care trăim. Să beneficieze de elite educate în spiritul valorilor democratice... SRI este o instituţie extrem de bine pregătită şi de elită”.

La SRI oamenii nu mai lucrează cu hârtii

„Să vă dau un exemplu, birocratic, dar esenţial. La SRI oamenii nu mai lucrează cu hârtii. Totul este electronic. Orice semnătură se face electronic. Nu manipulăm hârtii, nu distribuim hârtii....Serviciul a trecut printr-o perioadă informaţională de cinci ani, în care şi-a transformat întreaga birocraţie internă în zona electronică.

Suntem una dintre cele mai moderne instituţii din spaţiul Euro-Atlantic”.

„Provin dintr-o familie transilvăneană”

„Provin dintr-o familie extrem de transilvăneană. Sunt esenţa Transilvaniei. Un pic de german, un pic de maghiar, un pic de român şi un sfert de oltean. Asta a însemnat industrializarea lui Ceauşescu şi al comunismului care a adus oameni în Transilvania, să amestece populaţia de acolo. Am învăţat de la bunicul meu, din partea germană, că nu sfaturile sunt importante. Ci tenacitatea şi regulile...

Trăim cu spaimele trecutului. Este greu să capeţi încredere că există lucruri bune. E normal, cunoaşterea vine din permanenta întrebare.

Trăim într-o lume în care nu mai avem securitate clasică. Acum securitatea e globală, hibibridă....Trebuie să înţelegem lumea în care trăim, să ne adaptăm”.

De ce nu s-a digitalizat arhiva CNSAS

„Una dintre problemele de la CNAS este că nu s-a digitalizat această arhivă. Am nişte explicaţii care ţin de propriile păreri. Cred că dacă era mai repede digitalizată arhiva CNSAS cu toţii am fi aflat mai repede în ce lume am trăit. Trecând timpul, când se vor digitaliza acele lucruri, probabil că mulţi care se află în acele hârtii nu vor mai exista. Nu ştiu dacă e bine sau rău. În Germania s-a putut cu arhiva STASI să se facă mult mai repede şi au făcut un lucru bun”.