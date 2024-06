Este posibilă o pandemie fungică, la fel ca în filmul Last of Us. Profesor de microbiologie moleculară: „vom vedea noi agenți patogeni fungici periculoși”

Arturo Casadevall, profesor de microbiologie moleculară și imunologie la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a petrecut patru decenii investigând modul în care ciupercile pot atât îmbunătăți, cât și devasta viața așa cum o cunoaștem. Noua sa carte, „What if Fungi Win?”, prezintă modul în care am putea depăși această amenințare în creștere.

Potrivit profesorului Arturo Casadevall, unele dintre cele mai pericuoase infecții pentru viața omului sunt cele fungice, provocate de ciuperci, precum cele care ajungeau să ucidă pacienții infectați cu HIV, care adesea nu își găseau sfârșitul din cauza bolii în sine, ci din cauza acestor infecții care se dezvoltă extrem de repede.

„Aceasta a fost prima criză fungică umană la scară largă din istorie. Odată ce am început să lucrez la partea medicală a ciupercilor, am descoperit minunile acestui regn”, a explicat prof. Casadevall, într-un interviu pentru The Guardian.

Însă, el explică faptul că este improbabil să se ajungă la o situația precum cea portretizată în serialul „The Last of Us”, care trasează o lume în care o ciupercă declanșează apocalipsa.

„Improbabil, dar nu imposibil. În momentul de față, nu cunoaștem nicio ciupercă care să poată transforma un om în zombi. Dar nu am nicio îndoială că, în timp, vom vedea noi agenți patogeni fungici periculoși. De fapt, vedem deja cum se întâmplă acest lucru. Deci, cine știe”, a explicat profesorul de microbiologie.

Însă, la pericolele aduse de dezvoltarea noilor agenți patogeni fungici periculoși se adaugă și încălzirea globală și schimbările climatice, care schimbă jocul în ceea ce ține dezvoltarea acestor tipuri de patogeni periculoși care se transmit rapid de la o persoană la alta.

„Totul în mediul nostru este afectat pe măsură ce temperaturile cresc; nu există niciun motiv să credem că ciupercile vor face excepție. Pe măsură ce medicina modernă creează, în mod paradoxal, tot mai mulți oameni vulnerabili la noi infecții fungice, există tot mai multe dovezi că anumite ciuperci au potențialul de a declanșa noi boli care vor afecta mult mai mulți oameni în moduri fără precedent”, a explicat Casadevall pentru The Guardian.

Un astfel de caz a apărut deja, o mini epidemie fungică, care a afectat o mulțime de oameni, și care s-a transmis repede de la o persoană la alta, spune Casadevall, însă până la acest moment nu ar exista îngrijorări cu privire la o posibilă pandemie, care să transforme oamenii în zombie, sau care să altereze comportamentul celor care sunt infectați de agenții patogeni fungici.

„Candida auris a fost necunoscută în medicină până în 2007, când a fost recuperată din urechea unei persoane din Japonia. Apoi, câțiva ani mai târziu, în 2010, 2011, 2012, apare în mod independent pe trei continente [America de Sud, Africa și subcontinentul indian].

Deci avem un mister medical. Avem un organism despre care medicina nu știa nimic. Unul dintre lucrurile pe care le-am propus este că este posibil ca aceasta să fi fost prima ciupercă care a reușit să treacă de barierele noastre termice [majoritatea ciupercilor nu pot supraviețui la 37°C grade, temperatura internă a corpului] după ce s-au adaptat la temperaturi mai ridicate. Este probabil primul exemplu de boală fungică nouă care apare ca urmare a schimbărilor climatice”, spune microbiologul.

Patogenii fungici pot fi utilizați și pentru binele omenirii

„Ciupercile sunt elemente esențiale pentru viața pe Pământ. Ne sunt de folos în produsele alimentare - nu poți avea vin fără ciuperci, nu poți avea fermentație fără ciuperci. Ele sunt sursa unor medicamente revoluționare, cum ar fi penicilina și statinele. Inovatorii folosesc ciupercile pentru a produce scaune auto din piele vegană și materiale de construcție. Alții le folosesc pentru a degrada materialele plastice care ne umplu gropile de gunoi. În viitor, ele ar putea fi surse de noi materiale, lucruri care ar putea să ne îmbunătățească viața de zi cu zi”, explică Casadevall.

Cu toate acestea, profesorul de microbiologie susține că astfel de patogeni fungici pot fi utilizați și ca armă de război bilogic, în cazul în care un agent patogen fungic periculos cade în mâna unui „personaj negativ”.

„Întotdeauna ne facem griji cu privire la organismele de inginerie în scopuri malefice. Nu știu dacă acest lucru este făcut de cineva. Dar, cu siguranță, [pentru] un regn atât de mare și atât de divers și care are atât de multe specii puternice, trebuie să fie pe radar - că actorii răi ar putea să le folosească într-un fel sau altul. Acestea produc toxine puternice, așa că au fost luate în considerare ca agenți pentru războiul biologic. Există utilizări nefaste ale ciupercilor, dar, în general, binele și potențialul de bine pe care îl fac depășesc cu mult, cu mult mai mult decât aspectele negative.

Multe dintre ciuperci produc spori, iar sporii sunt concepuți pentru a fi purtați de vânt. În general, atunci când oamenii creează un război biologic, trebuie să modifice organismul astfel încât acesta să poată fi dispersat prin aer. Ei bine, ciupercile sunt gata făcute pentru a fi împrăștiate prin aer”, a mai declarat Arturo Casadevall pentru The Guardian.

Cu toate acestea, în cartea sa, „What If Fungi Win” (n.r.- Dacă ciupercile ar câștiga”, profesorul și autorul Casadevall relatează faptul că acești patogeni fungici deja au câștigat, iar daci ei câștigă, omenirea va avea, de asemenea, de câștigat.