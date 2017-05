Crazy Town, Toy Dolls şi The Darkness la festivalul Timişoara Rocks 2017 VIDEO

Primăria Timişoara, organizatoarea festivalului Timişoara Rock a anunţat programul din acest an. Pe scena din Piaţa Victoriei vor concerta trupe locale şi formaţii şi câteva trupe consacrate la nivel mondial.

În prima zi de festival - sâmbătă, 16 iunie, vor urca pe scenă Melting Dice (ora 19.00), Crazy Town (ora 20.00) şi The Toy Dolls (ora 21.30).

Cea de-a 2-a zi - duminică, 17 iunie, va prezenta trupele: Blight (ora 19.00), Methadone Skies (ora 20.00) şi The Darkness (21.30).

Trupa Melting Dice s-a înfiinţat în Timişoara în 2014 şi are în componenţă 4 membri: Flavius Vutan (chitară), Sorin Ghiniţă (tobe), Dani Şimon (bas), Bogdan Cotîrţă (chitară şi voce). În primăvara anului 2015 s-au lansat primele videoclipuri ale trupei la piesele “Linii de tramvai” şi “Nu păstraţi liniştea”. Genul abordat de trupă este rock alternativ cu influenţe de hard rock şi rock balcanic.







Blight este o trupă de alternative metal din Timişoara formată din Vali (voce), Victor (chitara), Vlad (chitara), Jess (bas) şi Seba (tobe), care îşi are rădăcinile în experimentele începute de primii săi membrii în anul 2010. Primul album este un EP de 5 piese denumit “Rotten Lieder”.





Methadone Skies. Una dintre trupele timişorene de rock cu o evoluţie rapidă pe scena europeană de underground. Promotori ai stilului psychedelic – stoner, trupa a lansat până în prezent 3 albume “Enter The Void”, “Eclectic Electric” şi “Colosseus”. Au urcat pe scenă alături de trupe precum: Samsara Blues Experiment, Monkey3, My Sleeping Karma, Dyse, Toner Low şi mulţi alţii şi au participat la festivaluri precum: Lake on Fire, Pietrasonica, Robust Festival şi Rockt den See.

Intrarea la Timişoara Rock este liberă. La ediţia anterioară, pe scena festivalului au urcat trupe precum Guano Apes şi Black Box Reveleation.

. Trupa de glam-rock din Suffolk, Anglia, formată în anul 2000, a cucerit topurile internaţionale cu lansarea primului lor album intitulat “Permission to Land” [2003]. Single-uri precum: "I Believe in a Thing Called Love", "Growing on Me", "Get Your Hands off My Woman" şi "Love is Only a Feeling" le-au adus 4 discuri de platină în Marea Britanie. În 2004 trupa a caştigat 3 premii Brit la categoriile Best British Group, Best British Rock Act şi Best British Album. Show-urile The Darkness sunt explozive şi se bucură de cele mai bune recenzii încă de la înfiinţarea formaţiei.