Controversata Kim Davis, arestată în SUA pentru că a refuzat legalizarea căsătoriei gay, a venit în România: „Problema nu e persoana, ci păcatul unei persoane“

Cazul Kim Davis a „explodat” în Statele Unite ale Americii după decizia Curţii Supreme a Americii de legalizare a căsătoriilor gay. Funcţionară în Rowan, statul Kentucky, Kim Davis a refuzat eliberarea certificatelor de căsătorie pentru persoane de acelaşi sex, invocând libertatea de conştiinţă. Femeia a fost dată în judecată de cuplurile cărora li s-a refuzat emiterea certificatului de căsătorie, iar ulterior a fost arestată şi eliberată şase zile mai târziu.

Venită în România cu scopul declarat de a arăta „efectele pe care legalizarea căsătoriilor gay le are asupra fiecăruia dintre noi”, Kim Davis vorbit pentru „Adevărul” despre atitudinea ei faţă de homosexuali.

„Adevărul“: Aţi devenit cunoscută după ce aţi fost arestată pentru că aţi refuzat emiterea certificatelor de căsătorie pentru cuplurile gay. Cine a fost Kim Davis înainte de acest episod?

Am fost născută în Rowan, Kentucky, şi am lucrat ca asistentă pentru mama mea, care a fost funcţionara principală, votată de către cetăţenii localităţii, timp de 27 de ani. Este o poziţie votată de cetăţeni, motiv pentru care nu poţi fi eliberat din funcţie. Am patru copii, doi nepoţi şi al treilea născut tocmai astăzi. Trăiesc o viaţă simplă pe o fermă de 35 de acri (n.r. aproximativ 15 ha). Aşa cum publicul deja ştie, înainte să îl cunosc pe Dumnezeu, viaţa mea personală a fost un dezastru (n.r. - este la a patra căsătorie), dar vreau ca mărturia mea să demonstreze lumii că este posibil să fii transformat şi restaurant. Aşa cum am fost eu schimbată, toată lumea poate fi schimbată la fel.

Cei care susţin legalizarea căsătoriilor gay vă acuză de ipocrizie, având în vedere că aţi fi avut o viaţă de familie dezastruoasă, imorală.

Ei au dreptate când spun că viaţa mea a fost un dezastru, dar eu nu sunt aceeaşi persoană pentru că am fost transformată prin Isus Hristos.

Cum s-a produs această schimbare?



Soacra mea a fost o credincioasă smerită, care se ruga mult. A murit din cauza cancerului destul de rapid. Ultima ei dorinţă a fost ca noi, ceilalţi din familie, care nu eram în biserică, să mergem la biserică. Doar ca să îi arăt că o admir şi ca să respectăm ultima ei dorinţă, am fost la biserică în ziua în care a murit. Nu aveam nicio intenţie să îl ascult pe Dumnezeu. Am fost acolo doar pentru dorinţa mamei soacre, dar când am auzit cuvântul Lui Dumnezeu mi-a înmuiat inima. Acolo am găsit un loc şi un prilej de pocăinţă. Am cerut iertare pentru trecutul meu, pentru păcatele mele şi am promis că îl voi urma din momentul acela cu toată făptura mea.

Când v-aţi opus căsătoriilor gay estimaţi la ce va aduce atitudinea dumneavoastră?

Nu a fost ceva ce am făcut fără să mă gândesc mult la consecinţe. Încă din ianuarie 2015, cu şase luni înaintea deciziei luate de Curtea Supremă, am început să mă rog pentru asta. Am fost foarte conştientă de preţul pe care trebuia să îl plătesc.

Care este relaţia personală cu cei din comunitatea LGBT? Cunoaşteţi persoane cu asemenea orientări sexuale?

Noi suntem toţi făcuţi după chipul lui Dumnezeu. Noi toţi avem un suflet, suntem creaţi într-un mod minunat de creatorul nostru. Eu îi iubesc pe cei care sunt în stilul acesta de viaţă homosexual. Nu sunt motivată de ură, ci de faptul că în conştiinţa mea trebuie să susţin cuvântul lui Dumnezeu. Am o prietenă care este lesbiană şi a venit să mă viziteze. A venit în biroul meu şi m-a întrebat: «Kim, ce se întâmplă?». I-am spus că sunt pe cale să pierd tot ce am. Ea mi-a spus că dacă prin încercarea mea o singură persoană îl găseşte pe Dumnezeu, preţul plătit nu este prea mare. Mi-a spus: «Tu ştii ce stil de viaţă trăiesc eu». I-am spus: «Da, ştiu şi te iubesc cu toate astea». I-am spus că putem să agreem sau să dezagreem căsătoriile gay şi să rămânem prieteni, chiar să ne iubim». Diferenţa unui creştin este că poate să separe persoana de păcat. Nu păcatul identifică persoana. Eu respect toate persoanele care sunt în viaţă. Problema nu este persoana, ci păcatul unei persoane care afectează sufletul. Eu îi iubesc toţi oamenii.

În momentul de faţă se discută despre modificarea Constituţiei în România. De multe ori şi cei care susţin acest demers se manifestă cu ură şi răutate faţă de cei din comunitatea LGBT.

Cu siguranţă, dezbaterea trebuie să aibă loc cu respect între cele două tabere. Pot să spun din experienţă personală că răutatea merge în ambele sensuri. Cuvintele pe care le aud spuse mie direct sunt rele, dezgustătoare, sunt cuvinte pe care o persoană nu ar trebui să le audă. Niciodată nu am fost rea cu cei care au încercat să mă provoace. Cu toate că ei au fost răi, eu m-am purtat diferit cu ei. Este posibil să ai acest discurs într-un mod civilizat, în ciuda faptului că nu suntem de acord.

Ce ştiaţi despre România înainte să ajungeţi aici?

În 2016 am vizitat Chicago pentru o convenţie de români adunaţi acolo. Coaliţia pentru Familie din România m-a invitat să vin şi să împărtăşesc experienţa mea cu românii de aici. Iubesc România, mi-ar plăcea să mă întorc să vizitez lucrurile frumoase.

Care este mesajul pe care vreţi să îl transmiteţi în România?

Ce pot să spun cu siguranţă este că dacă familia ar fi fost definită în Constituţie ca şi uniunea dintre un bărbat şi o femeie, eu nu aş fi petrecut şase zile în închisoare.

S-a vorbit despre o întâlnire a dumneavoastră cu Papa Francisc.

Experienţa a fost una reală. Nu eu l-am căutat pe Papa, ci Papa şi-a trimis oamenii să mă caute şi să mă aducă la Washington. A trebuit să fie confidenţială întâlnirea. Nu mi-au permis să spun la nimeni asta. A fost o întâlnire privată la care am participat doar eu şi soţul meu. Nu a fost aşa cum spun alţii că a fost o grămadă de persoane şi Papa mergea la fiecare fără să ştie cu cine dă mâna.

Vaticanul a emis un comunicat în care neagă faptul că a fost o întâlnire personală, susţinând că a fost o întâlnire întâmplătoare.

Poate că au aflat că sunt o persoană foarte controversată şi căutând să apar mai neutru s-au distanţat, dar eu ştiu ce am trăit cu ei. Dumnezeu ştie că atunci când am dat mâna cu Papa, am simţit mâna lui în mâna mea şi mâna lui a fost atât de fină, ca mâna unui bebeluş. L-am întrebat dacă ar fi ok să îl îmbrăţişez. M-a îmbrăţişat şi mi-a mulţumit pentru curajul meu. Mi-a spus: «Roagă-te te rog pentru mine». Şi eu i-am spus să se roage pentru mine.

Kim Davis, apărată în instanţă de un avocat de origine română

În procesele declanşate împotriva sa ca urmare a refuzului de a elibera certificate de căsătorie pentru persoane de acelaşi sex, Kim Davis a fost apărată de Horaţiu (Harry) Miheţ, un avocat american de origine română plecat în America, împreună cu părinţii săi, imediat după Revoluţie. Specializat în Drept Constituţional şi vicepreşedintele departamentului juridic din cadrul Liberty Counsel, ONG care luptă pentru apărarea libertăţii creştinilor, şi venit în aceste zile în România alături de Kim Davis, Horaţiu Miheţ a explicat contextual în care a ajuns clienta sa să fie arestată.

Potrivit lui Miheţ, pe întreg teritoriul statului Kentucky sunt 137 de funcţionari care eliberează certificate de căsătorie, pe documente fiind tipărit numele funcţionarului care care le eliberează. Horaţiu Miheţ a declarat că în momentul în care a fost pusă în situaţia de a elibera aceste documente, Kim Davis a făcut demersuri pe cale administrativă pentru a-i fi scos numele de pe documente, nedorind să fie asociat numele său cu o căsătorie gay.





„În primăria în care ea era exista un singur model de certificat şi nimeni nu putea elibera un certificat fără autoritatea sa. Erau mai multe soluţii. Cuplurile gay puteau merge la ceilalţi funcţionari din Kentucky, cel mai aproape fiind la 10 minute. Altă soluţie pe care ea a cerut-o în mod specific a fost să i se scoată numele. În presa internaţională a fost ridiculizată şi pictată ca şi cum ea ar fi declarat război împotriva persoanelor LGBT, ca şi cum ar fi declarat război Curţii Supreme, ca şi cum ea s-ar fi aşezat în faţa altarului. În realitate, singurul lucru pe care ea l-a cerut a fost să nu fie implicat în eliberarea acelor documente”, a declarat avocatul.

A refuzat să elibereze certificatul

Horaţiu Miheţ a mai spus că, în urma refuzului de a elibera certificatele, Kim Davis a fost dată în judecată, iar instanţa a obligat-o să elibereze certificatul. După pronunţarea sentinţei, femeia i-a spus judecătorului că refuză să facă acest lucru, fiind împotriva conştiinţei sale. Potrivit avocatului, judecătorul a dispus pe loc arestarea femeii, pentru o perioadă nedeterminată. După şase zile, Kim Davis a fost eliberată, iar potrivit lui Miheţ, noul guvernator al statului Kentucky, ales după o campanie în care a promis modificări legislative, ar fi determinat modificarea legii prin scoaterea numelui funcţionarului de pe certificatul de căsătorie.

Unde lucrează în prezent Kim Davis

„Acum certificatul este eliberat în numele statului. S-a ajuns exact în situaţia cerută la început de Kim Davis. Lucrează exact în acelaşi loc, iar certificatele sunt eliberate chiar din biroul ei. Dovedeşte ceea ce spunem noi şi contrazice ceea ce spun ceilalţi. Ea a căutat doar o mică excepţie. Certificatul nu are numele şi semnătura ei, iar din punctul acesta de vedere este ok”, a declarat Miheţ.

