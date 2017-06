Campusul Nokia de la Timişoara, cel mai mare centru de cercetare şi dezvoltare din industria de telecomunicaţii din România FOTO

Campusul Nokia din Timişoara FOTO Ştefan Both

Compania finlandeză Nokia extinde campusul din Timişoara cu cel mai mare centru de cercetare şi dezvoltare din industria de telecomunicaţii din România. Centrul dezvoltă tehnologii broadband wireless care sunt aplicate în domenii precum Internet şi noile tehnologii de comunicaţii mobile.



În urma extinderii, noul Nokia Campus din Timişoara va avea o suprafaţă de 27.000 de metri pătraţi.

Investiţia totală în Nokia Campus este de peste 73 de milioane de euro. În prezent, peste 1.300 de angajaţi sunt în campus: 600 de ingineri din departamentul de Cercetare şi Dezvoltare, inaugurat acum, şi peste 700 de specialişti din centrul global de operare de reţele, deschis în prima etapă de relocare a echipei din Timişoara, în decembrie 2015.



Cea de-a treia şi etapa finală de relocare a echipei în Nokia Campus va fi finalizată în prima jumătate a anului viitor, atunci când vor fi eliberate şi spaţiile în care a funcţionat în Timişoara Alcatel, companie preluată de Nokia. Noua clădire de birouri din campusul aflat pe Bulevardul Republicii, construit de fraţii Marius şi Emil Cristescu (vor fi patru clădiri gemene, pe platforma fostei intreprinderi Electromotor), este în plină construcţie. Corpul în care se vor muta cei de la Nokia va fi gata la sfârşitul acestui an.





„În cei 25 de ani de prezenţă şi inovare în România, am fost o companie cheie în dezvoltarea telecomunicaţiilor pe plan local şi la nivel regional. Am construit una dintre cele mai experimentate echipe din industrie şi am dezvoltat colaborări de durată cu mediul academic şi cu alţi actori esenţiali pe plan local. Suntem mândri de istoricul nostru şi cu atât mai nerăbdători pentru viitor: tehnologiile pe care le dezvoltăm, precum 5G, GFast, IoT, IP, cloud, vor continua să transforme fără precedent modul în care lumea se va conecta”, a declarat. Raoul Ros, manager general la Nokia România.

Nokia are acum 1.600 de angajaţi în România dar are deschise încă 300 de poziţii noi până la finalul anului, dintre care 100 în echipele de Cercetare&Dezvoltare şi 200 în echipa de servicii.







„Campusul Nokia de la Timişoara este un centru important la scară mondială. Nokia, unul dintre cele mai mari firme din lume, are la Timişoara unul dintre cele mai puternice centre world wide. Nokia a preluat tot ce era Alcatel şi a dus lucrurile mai departe. Sunt mândru că în Timişoara se întâmplă aşa ceva. Timişoara este polul IT&C numărul unu din România. Noi nu prea vorbim despre asta, dar numărul de companii, mari, medii şi mici, cifrele lor de afaceri, ne situează detaşat pe acest loc numărul unu. Să nu uităm că Timişul, datorită acestui sector, cât şi al celui din automotive, a trecut pe locul doi, după Bucureşti, la export în România, devansând judeţul Argeş, care, datorită celor de la Renault a ocupat ani de zile această poziţie”, a declarat Nicolae Robu, primarul Timişoarei.



„Campusul Nokia de la Timişoara este un centru important la scară mondială. Nokia, unul dintre cele mai mari firme din lume, are la Timişoara unul dintre cele mai puternice centre world wide. Nokia a preluat tot ce era Alcatel şi a dus lucrurile mai departe. Sunt mândru că în Timişoara se întâmplă aşa ceva. Timişoara este polul IT&C numărul unu din România. Noi nu prea vorbim despre asta, dar numărul de companii, mari, medii şi mici, cifrele lor de afaceri, ne situează detaşat pe acest loc numărul unu. Să nu uităm că Timişul, datorită acestui sector, cât şi al celui din automotive, a trecut pe locul doi, după Bucureşti, la export în România, devansând judeţul Argeş, care, datorită celor de la Renault a ocupat ani de zile această poziţie”, a declarat Nicolae Robu, primarul Timişoarei.



Campusul Nokia oferă servicii non-stop Campusul Nokia din Timişoara găzduieşte cel mai mare centru de cercetare şi dezvoltare (R&D) din industria de telecomunicaţii din România, precum şi unul dintre cele mai mari centre de operare de reţele multi-vendor şi cu tehnologii multiple, care oferă servicii 24 de ore şi 7 zile pe săptămână, în şapte limbi, deservind clienţi cheie din ţări precum Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Marea Britanie, SUA şi multe altele.

În plus, este un centru de excelenţă pentru servicii de proiectare, optimizare, implementare şi întreţinere a reţelelor cu tehnologii multiple, oferind servicii end-to-end în România şi la nivel global, precum şi aplicaţii, în mod particular sisteme de mentenanţă operaţională (OSS), IoT şi customer experience.