VIDEO Lorelai, fetiţa fără mâini a creat cel mai emoţionant moment de la Românii au talent şi a primit Golden Buzz

Momentul a fost cel mai emoţionant al sezonului 7 de la Românii au talent. Florin Călinescu nu mai avea cuvintele la el, iar Mihaela Rădulescu a fost cea care a schimbat soarta unui concurent în concurs.

Pentru preselecţii " Românii au talent ", Lorelai a ales să interpreteze piesă "A million stars" a Luminiţei Anghel. Pasiunea pentru muzică, dăruirea cu care interpretează la pian cu picioarele pentru că nu are mâini, dar şi vocea incredibilă au fost numai câteva dintre elementele care au cucerit publicului din primele clipe. Lorelai a fost aplaudată şi încurajată de la început până la final.

"Mi s-au înmuiat genunchii când am văzut-o că plânge şi nu avea cum să îşi şteargă lacrimile", a spus Mihaela Rădulescu imediat după acest moment.



Romanii au talent 2017: Lorelai Mosnegutu - Interpreteaza piesa A million stars pe romaniiautalent.protv.ro



"Nouă ne-ai dat o lecţie. Priviţi ce om fericit este", a mărturisit Pavel Bartoş. "Eu nu contenesc să mai primesc lecţii de viaţă în emisiunea asta", a spus Andi Moisescu. Povestea micuţei care vorbeşte cu îngerii În urmă cu 13 ani, Veronica Pârvulescu, asistent maternal, a văzut la televizor că o fetiţă fără mâini fusese părăsită la Maternitatea din Târgovişte. A mers să-i facă o vizită şi a fost dragoste la prima vedere. Femeia a decis să o înfieze pe micuţă şi povesteşte că Alberta, pe numele ei de scemnă Lorelai , nu a vorbit timp de trei ani şi nu a mers până la patru ani. Acum, Lorelai are 13 ani şi reuşeşte să schimbe mentalităţi. Fetiţa se află la a patra carte scrisă cu degetele de la picioare. În lucrare, micuţa vorbeşte despre personalităţi ale vieţii culturale care încă mai trăiesc sau care au trecut în nefiinţă şi pe care a avut ocazia să le cunoască. Vorbeşte cu îngerii

Alberta Moşneguţu a strâns zeci de premii la concursuri de muzică, poezie şi pictură. Pictează cu pensulă şi culori la fel de uşor cum tastează la laptop. Fetiţa spune că, de multe ori, se simte vegheată de îngerul ei păzitor şi chiar vorbeşte în gând cu el. Am un înger al meu şi vorbim în gând. Are o voce groasă, bărbătească. Îmi cere să cânt şi spune că sunt una dintre vocile din corul de sus, din cer. De aceea am scris într-o poezie că eu sunt şi în cer, şi pe pământ. El îmi spune cum să scriu şi ce să scriu“.

Mama ei o completează: „Sunt ca nişte apariţii, îi vin numai atunci când e foarte speriată de ceva. Prima dată, mi-a spus că îngerul i-a vorbit acum doi ani, într-o zi când eram în microbuz. Era şapte seara, s-a înnoptat brusc şi a venit o vijelie foarte mare. Era ca o minitornadă, iar oamenii s-au speriat atât de tare, încât au început să se roage. Ea era blocată de frică, n-a scos un cuvânt. Apoi mi-a povestit că auzise vocea aceea care îi spunea că va ajunge cu bine acasă. Şi i-a mai spus să nu se sperie de felul în care arată, căci a venit aşa cu un scop pe lume“.