Reacţia directorului şcolii în care a învăţat Anna, eleva care s-a luat la trântă cu sistemul şi a fost învinsă. Fata şi părinţii ei au plecat deja din ţară

Anna Andronache (14 ani), elevă în clasa a VII-a la Şcoala Coresi din Târgovişte, care a ajuns cunoscută pe Facebook în urma postărilor despre problemele din sistemul de învăţământ românesc, a revenit cu un mesaj pe reţeaua de socializare. Ea a anunţat că va părăsi România, împreună cu familia ei, lucru care s-a şi întâmplat pe data de 12 februarie.

„Nu mă aşteptam să scriu asta atât de repede, dar acum pot să vă anunţ că mă mut în altă ţară. Asta se datorează părinţilor mei, care işi lasă viaţa confortabilă de aici şi o iau de la zero în altă ţară pentru mine. Las în urmă o Românie dominată de ipocrizie şi prostie, care nu o să-mi lipsească“, acesta este mesajul prin care Anna Andronache şi-a anunţat plecarea din ţară. Din primele informaţii rezultă că Anna şi părinţii ei s-ar fi mutat în Marea Britanie.

Ce spune directorul şcolii

Directoarea unităţii şcolare, Georgeta Gogeanu, a povestit că ea i-a sfătuit pe părinţi ca minora să îşi continue studiile în ţară. „Eu am insistat să rămână să îşi continue studiile la noi, dar e dreptul dumnealor să decidă asupra copilului lor. Am insistat cât am putut ca să rămână. Sunt mulţi copii care au plecat în altă ţară cu părinţii. Probabil că părinţii ei au o altă oportunitate. Ştiu că au mai fost plecaţi“, a spus directoarea.

Georgeta Gogeanu a mai spus că Anna este un copil talentat. „Ana este un copil dezvoltat, ca mulţi alţi copii de excepţie de la Coresi, doar că ea vrea să înveţe atât cât îşi doreşte şi şi-ar dori, ceea ce nu e rău, să facă şi alte lucruri decât şcoală. Eu sper să îi fie bine acolo unde se duce“, a mai spus Georgeta Gogeanu.

Anul trecut, când eleva a decis să le dezvăluie prietenilor virtuali toate probleme de care se loveşte în Şcoala Coresi, directoarea spunea că nu este împotriva punctelor de vedere ale Annei, ci critică doar modul ei de a pune problema. „Are o anumită educaţie şi este deşteaptă, cu iniţiativă. Lucrurile nu sunt în alb şi negru. Sunt şi lucruri care pot fi reglate, dar nu tot ce crede cineva este şi adevărul absolut. Sunt pentru libertatea de exprimare a oricăui om. Personal cred că a dus lucrurile puţin cam departe. Noi putem să arătăm că lucrurile nu stau chiar aşa. Anna nu acceptă şi alte puncte de vedere şi nu acceptă uşor pe altcineva. De exemplu, are o neînţelegere constantă cu profesoara de matematică“, anul trecut directoarea.

Anna a fost acuzată de unii profesori ai săi că strică imaginea şcolii din face pentru că arată lucrurile mai puţin plăcute. De asemenea, a fost criticată de cadrele didactice pentru faptul că „nu este normal ca un elev să scrie despre profesorii lui“.

Încă din februarie 2017, Anna se declara singură împotriva tututor. „Da, o să scriu în continuare şi ăsta e doar începutul. Postările mele i-au făcut pe mulţi să cadă în «idealismul ieftin» al tatei. Când va veţi lovi de abuzuri şi veţi vedea că sunteţi singuri împotriva tuturor s-ar putea să alegeţi repede calea mai uşoară, justificând imediat că este «pentru binele copilului»“, a scris în trecut Anna Andronache pe contul personal de Facebook.

„Dragă Şcoală, m-ai stresat! De ce? Tu trebuie să dai exemple demne de urmat. Şi dai! Dar eu pe care să-l aleg? Pe cel dat de doamna de matematică sau pe cel dat de domnul de biologie? Că nu mi-ai spus. Nu mai am încredere în tine, Şcoală, pentru că m-ai minţit de atâtea ori şi nu mi-ai fost o prietenă bună. Nu mai am încredere în dumneavoastră, doamna director, şi nici în intenţiile dumneavoastră“, este unul dintre mesajele Annei devenite virale pe reţelele de socializare.

