Eleva care se ia la trântă cu sistemul: „Cei doi copii din Retezat şi-au pierdut viaţa din cauza iresponsabilităţii părinţilor“

„Au murit doi copii de vârsta mea din cauza ambiţiilor şi iresponsabilităţii părinţilor lor. Unul dintre ei a început alpinismul la 8 ani. Am avut şi eu 8 ani acum nu foarte mult timp şi ştiu că nu voiam decât să mă joc. Niciun copil de 8 ani nu ar da joaca pe performanţă. Cei doi copii au fost împinşi de părinţi spre performanţă, nu li s-a dat de ales.

Vorbesc din proprie experienţă, am avut şi eu momentul meu de glorie la o vârstă fragedă. La 7 ani jumate m-am apucat de ciclism. Am văzut asta la tata şi am vrut să văd cum e. M-a sprijinit în noul meu hobby, mergea cu mine pe dealuri şi pe munte. Am participat la o cursa de 30 km de MTB pentru care m-am antrenat 3 săptămâni şi am terminat-o. Eram singurul copil care mai făcuse aşa ceva. Am dat un interviu la ziar şi am apărut la televizor.

După concurs am avut o discuţie cu tata. Mi-a explicat că nu am adversari la categoria mea de vârstă şi dacă mai particip la concursuri pot deveni faimoasă, dar asta ar însemna să mă antrenez mereu şi să renunţ la joacă. Mi-a plăcut ciclismul şi faima, dar mai mult îmi plăcea să mă joc.

Mi-am dat seama că nu vreau să renunţ la joacă şi la copilăria mea pentru performanţa asta. M-am întors la păpuşile mele fără niciun regret. M-am lăsat de ciclism şi tata m-a înţeles şi nu m-a presat în niciun fel să continui ciclismul, dimpotrivă. Mi-a dat mereu de ales şi a acceptat deciziile mele. Dacă voia, putea să mă convingă să continui şi acum aş fi fost o ciclistă faimoasă", scrie eleva pe pagina sa de Facebook.

Drama de pe munte

Sâmbătă după-amiază, un grup de şapte persoane, din care făceau parte şi trei minori, respectiv Carla Gulacsi (16 ani), Dor Geta Popescu (14 ani) şi Erik Gulacsi (13 ani), dar şi taţii copiilor şi două femei, cu vârste de 38 de ani şi 40 de ani, a fost surprins de o avalanşă produsă în zona Bucura – Vârful Pelegii.

Dor Geta Popescu şi Erik Gulacsi, doi alpinişti campioni, au decedat.

În urma avalanşei ceilalţi membri ai grupului au suferit răni uşoare. „Cei cinci răniţi, recuperaţi sâmbătă seara au fost predaţi echipelor medicale şi au fost transportaţi doi la Centrul de Primiri Urgenţe Haţeg şi trei la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului din Hunedoara”, a precizat maiorul Claudiu Iacob.

Vă recomandăm şi:

Avalanşa mortală din Retezat: salvatorii montani au preluat trupurile celor doi copii, Dor Geta Popescu şi Erik Gulacsi