Cum menţinem sănătatea bateriei smart-phone-ului. Cât de indicată este încărcarea dispozitivelor peste noapte

Unii experţi spun că ar trebui să lăsaţi bateriile să se descarce la zero înainte de a le încărca, în timp ce alţii cred că ar trebui să conectaţi aparatul la energie când are aproximativ 50% viaţă.

Dar un studiu recent pare să fi pus adio zvonurilor odată pentru totdeauna. Se pare că bateria, la la fel ca cele mai multe maşini, se depreciază din momentul primei utilizări. Aşadar, dacă ţineţi telefonul conectat peste noapte, creşteţi timpul în care este conectat la o sursă de alimentare şi, deci, perioada de utilizare.

"Încărcarea telefonului în timp ce dormi are ca rezultat faptul că telefonul se află în încărcător timp de 3-4 luni pe an", spune Hatem Zeine, fondatorul companiei Ossia, dezvoltator de tehnologie de încărcare fără fir, potrivit The Sun